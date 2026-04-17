Aterriza en Galicia un nuevo evento gastronómico con pinchos de 1 a 3 euros este fin de semana

La gastronomía es uno de los principales atractivos de Galicia. La cocina gallega se basa fundamentalmente en la calidad de sus materias primas, la sencillez y la tradición, destacando los productos del mar.

A lo largo de todo el año, Galicia celebra numerosas fiestas gastronómicas, a las que ahora se suma una nueva propuesta basada en pinchos con precios para todos los bolsillos que oscilan entre 1 y 3 euros durante todo el fin de semana.

Pinchos de 1 a 3 euros hoy viernes y mañana sábado

La cuenta atrás ha terminado. La Ruta do Pincho Mariñeiro de Miño (A Coruña) se celebrará hoy viernes 17 de abril y mañana sábado día 18 en 13 establecimientos del municipio.

Durante ambas jornadas, en horario de 12:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, cada local participante ofrecerá un "pincho mariñero" propio, una propuesta gastronómica única elaborada con productos del mar.

Los precios oscilarán, según confirman fuentes municipales, entre 1 y 3 euros, facilitando así que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una amplia variedad de creaciones culinarias.

Los 13 establecimientos participantes se distribuirán por distintos puntos del municipio, concentrándose la mayoría en el núcleo urbano, con 11 locales situados en el centro de Miño, a los que se suman un establecimiento en la playa de Perbes y otro en el Club de Golf de Miño.

Las propuestas gastronómicas tienen como protagonistas productos del mar, como ostras, mejillones, langostinos, vieiras o corvina, entre otros, ofreciendo una muestra variada de la riqueza mariñeira del entorno a través de elaboraciones creativas y de calidad.

A continuación, te detallamos la lista completa de establecimientos participantes y sus respectivas propuestas:

O Cantiño (calle Loios, 39): Cóctel de mariscos

A Carboeira (calle Loios, 53): Ostra á brasa

A Praia (calle Estremeiro, 2): Musa paradisíaca

Miño Golf Club (avenida de Xario, 110): Viche Golf Miño

Restaurante Savi (Aldea Fondal, 15B): Corvina, oliva, framboesa

Barbaazul (calle Loios, 1): Mexillón criolllo

El Puerto (calle Carreira do Porto, 12): Langostino crocante con maio de pimentón

El Cobo 44 (calle Covo, 44): A golfa do mar

Bar Bahía (calle Cobo, 18): Baiano de bacallau

Café Bar Miño (rúa Estrada Praia, 26): Mexillón viaxeiro

Bar Vida (calle Real, 21): Capuchino de Lura

A Costa: Bolo mariñeiro á feira

A Tasca (rúa A Barrosa, 74): Ensaladilla mariñeira

La Ruta do Pincho Mariñeiro de Miño se celebrará hoy viernes y mañana sábado, en horario de comidas y cenas. El tiempo acompañará la celebración del evento, que supone el cierre del programa 'Cocina Mariñeira'.

A través de esta iniciativa, el Concello de Miño busca impulsar el sector hostelero e incentivar el consumo del producto local, al tiempo que se promueve la colaboración entre profesionales y entidades vinculadas al mar.

Además, la Ruta do Pincho Mariñeiro pretende convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, contribuyendo al dinamismo económico del municipio y reforzando el atractivo de Miño como destino gastronómico de referencia en la zona.