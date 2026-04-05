El cocinero de ascendencia gallega que cocina croquetas, calamares y pulpo a la jet set americana en Rhode Island

Uno de los tours más populares de Newport, en el estado norteamericano de Rhode Island, es el de las mansiones. En este impactante recorrido se pueden ver algunas de las gigantescas casas que políticos, actores o deportistas tienen en la zona. Jackie Kennedy, Doris Duke, Jay Leno o Taylor Swift son solo algunos de los nombres con mansión (o residencia histórica) en Newport. Por algo es conocida como America’s First Resort, el primer gran destino turístico de lujo del país.

“Aquí no vienen muchos españoles, la mayoría de los clientes son estadounidenses y los pocos europeos que vienen suelen ser ingleses o alemanes”. Quién nos habla es Miguel Somoza, un chef de ascendencia gallega que dirige el restaurante Flora, ubicado en el hotel Gardens House de Newport. El primer contacto de Miguel con Rhode Island fue hace más de veinticinco años, cuando entró a trabajar en la cocina de ‘The Vanderbilt, Auberge Resorts Collection’, un hotel de lujo con una propuesta gastronómica de alta cocina. Allí conoció a su mujer, inglesa, y juntos comenzaron a recorrer el mundo.

“He trabajado en Nueva Zelanda, en Londres, en Escocia…. Incluso para la familia real británica” nos asegura este chef que tras pasar por diferentes restaurantes acabó en las Islas Vírgenes donde fue el cocinero privado del multimillonario británico y fundador de Virgin, Richard Branson. Fue precisamente allí donde surgió la posibilidad de volver a Rhode Island. “Los dueños querían alguien con mucho conocimiento de la zona, del pescado que se trabaja aquí y a la vez querían algo que representase la cocina del sur de Europa”. Miguel era la persona perfecta para el puesto. Hizo las maletas y, dos décadas después de su primera vez, volvió a Newport.

Una de las impresionantes mansiones de Rhode Island

Flora, un homenaje a la dinastía Vanderbilt en Newport

El restaurante se llama Flora, y es un homenaje a la nieta de los Vanderbilt, una de las familias más ricas y poderosas de Estados Unidos durante la Gilded Age. Los Vanderbilt hicieron fortuna con el ferrocarril y fueron una de las familias que convirtieron Newport en el gran escenario de verano de la élite estadounidense y en símbolo del lujo de finales del siglo XIX.

“Yo a la gente le ofrezco siempre los platos españoles… y les encanta”. En la carta de Flora, además de algunos de los platos más característicos de la zona, como las ostras o la langosta, Miguel ha añadido un buen puñado de clásicos, algunos de ellos extraídos del recetario gallego y otros clásicos de la cocina española: croquetas, gambas al ajillo, jamón con tomate, arroz del senyoret, sobrasada mallorquina, boquerones en vinagre o lomo adobado. “Todo lo que puedo, lo traigo de España. Por ejemplo, las anchoas son españolas, el aceite, evidentemente el jamón… Tengo hasta Cola Cao. Luego hay cosas que no puedo traer, como el lomo, pero lo preparo como en España. Lo pongo en salazón tres horas y luego lo aderezo con pimentón, ajo, aceite de oliva….”.

En la parte gallega de la carta, el pulpo, que trae congelado desde Galicia y que acaba de cocinar en Newport o los calamares, que parecen inspirados en los calamares de la Ría que podemos disfrutar en muchos restaurantes de Galicia. Los platos españoles de Miguel son todo un éxito entre el público de Newport. Y para completar la experiencia made in Spain, una selección de vinos españoles para maridar la comida.

“Echo mucho de menos España. El año pasado volví por mi cumpleaños, pero solo pude estar cuatro días” nos cuenta Miguel, que para reducir al máximo esa morriña ha encontrado una fórmula: llevar la cocina de su tierra hasta este pequeño y exclusivo rincón de los Estados Unidos.