Cerca de 40 locales de toda Galicia participan en la sexta edición de Desafío XChef

El Desafío XCHEF de Cervezas 1906 llega este viernes a su sexta edición con cerca de un centenar de locales, 38 de ellos gallegos, participando en un concurso que premia las buenas prácticas en su cocina que generen un impacto positivo, como el uso de productos de cercanía, la reducción de desperdicios o el fomento de la economía circular.

La iniciativa de Hijos de Rivera se extenderá del 19 al 29 de marzo en locales de todo el territorio nacional. En Galicia, como indica la propia compañía en un comunicado, 38 establecimientos competirán presentando una propuesta de maridaje con alguna de las cervezas más premiadas del mundo, las de la familia de Cervezas 1906, integrada por recetas que van desde 1906 Reserva Especial, 1906 Red Vintage, La Colorada, 1906 Irish Red Ale, La Pelirroja, o 1906 Black Coupage, La Negra.

La valoración de un jurado y los votos de los clientes decidirán los seis candidatos que competirán en la final. Esta se celebrará en el Salón Gourmets que se celebrará en abril en Madrid.

Establecimientos gallegos

En Galicia, los participantes en la provincia de A Coruña son D'Obra (Melide), Roots (A Coruña), La sifonería gastrobar (A Coruña), O Lagar da Estrella (A Coruña), Taberna da Galera (A Coruña), Atípico (A Coruña), Tira do Playa (A Coruña), La Teresa (A Coruña), Pedra Furada (A Coruña), A Espiga (A Coruña), Decanta-T (A Coruña), La Mansión 1783 (A Coruña), Taberna do Campo (Culleredo), Sinxelo (Ferrol), Camiño do Inglés (Ferrol), O semáforo de Fisterra (Fisterra), Asador La Base (Carballo), Benefita Elisa (Santiago), A Viaxe - Cociña de matices (Santiago) y La Culpable (Santiago).

En la provincia de Lugo compiten Tosar by Boni (Lugo), Restaurante Campos (Lugo) y Prebe by Bret (Lugo). En Ourense lo hacen El Coto (Ourense), Zapatería del abuelo (Ourense), Regueiro da Cova (Verín) y Restaurante Frouma (O Pereiro de Aguiar).

En Pontevedra participan Mijo (Vigo), O Croque (Vigo), Living (Vigo), Paparrúa (Vigo), María Manuel (Vigo), Vacaloura (Vigo), Kero (Vigo), El cafetín (Pontevedra), Faro pequeno (Baiona) y A de Lino Alta Taberna (A Fraga).