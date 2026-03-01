El restaurante de carretera de un pueblo gallego donde comer de maravilla: "Precio inmejorable. Buenísimo"

Las escapadas de fin de semana son una excelente manera de desconectar de la rutina. En invierno solemos pasar más tiempo en casa, pero ahora, con la primavera a la vuelta de la esquina, comienza la temporada de viajes exprés.

Después de visitar pueblos llenos de encanto, dar largos paseos en playas salvajes y observar el verde paisaje gallego desde las alturas, toca recargar energías con una buena comida. En la Costa da Morte, destaca el restaurante Casa Maroñas.

Comida casera, platos abundantes y una experiencia para repetir

Si estás de visita por el municipio de Zas y alrededores, Casa Maroñas es un acierto seguro para los amantes del buen comer. Su cocina se caracteriza por ser sencilla y honesta, con un producto fresco de calidad extraordinaria y un ambiente cercano.

"Nuestra historia comenzó con un sueño sencillo: ofrecer un lugar donde los viajeros pudieran parar a descansar y comer bien, sin prisas. Con el tiempo, Casa Morañas se ha consolidado como una referencia en la zona de San Clemente", indican en su página web.

Cada día, Casa Maroñas selecciona los pescados más frescos, carnes ibéricas y productos locales para emplear en platos típicos de la gastronomía gallega, como raxo con champiñones, chipirones a la plancha, merluza a la cazuela y churrasco mixto.

La carta de Casa Maroñas incluye también una variedad de pizzas que se elaboran al momento, "con una masa crujiente y combinaciones que conquistan a todos los paladares", como jamón, beicon y champiñones o jamón, atún, gambas y almejas.

En cuanto a los precios, el restaurante ofrece una excelente calidad-precio. Las raciones tienen un coste aproximado de 15 euros o incluso inferior. Además, dispone de parrilladas y tablas para compartir entre varias personas, con precios a partir de 19 euros, tal y como detallan en su página web.

En líneas generales, los clientes de Casa Maroñas hablan maravillas de este restaurante de carretera. "Excepcional relación calidad-precio. Bastante barato y todo muy bueno, sobre todo la tabla de mariscos", dice uno de los comensales en las reseñas de Google.

Otro señala: "Es la segunda vez que vamos y en ambas ocasiones no había mucha gente, lo cual sorprende porque la comida estaba estupenda. Buenas cantidades y precios asequibles. Nosotros probamos la pizza de la casa XXL y las tres tablas que ofrece el menú".

Casa Maroñas cuenta con una decoración clásica y sencilla en su interior, mientras que en el exterior dispone de una amplia zona de aparcamiento. Abre de martes a domingo, en horario de comidas y cenas, aunque se recomienda reservar mesa.

El restaurante se encuentra en la carretera AC-552, en San Clemente.