Galicia logra 8 nuevos Soles Guía Repsol a su oferta gastronómica y ya suma 49 restaurantes galardonados

Lucía Freitas, de 'A Tafona', en Santiago de Compostela, consigue 3 Tres Soles Guía Repsol, junto con Ramón Freixa, de 'Ramón Freixa Atelier', en Madrid, y Álvaro Salazar, de 'Voro', en Capdepera, Mallorca Soles Guía Repsol

Bajo el lema 'Sigamos probando cosas nuevas', este 16 de febrero se han dado a conocer los nuevos Soles Guía Repsol 2026 en una gala celebrada en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona. En esta edición, Galicia ha destacado de manera sobresaliente, sumando 8 nuevas incorporaciones a la lista.

Con estos nuevos reconocimientos, Galicia alcanza un total de 49 restaurantes galardonados: 34 de ellos cuentan con Un Sol, 12 con Dos Soles y Tres con Tres Soles. Las cuatro provincias gallegas cuentan con nuevas incorporaciones, lo que pone de manifiesto la relevancia y la fuerza de la gastronomía gallega en esta gran cita del panorama gastronómico español.

8 nuevos Soles Guía Repsol en Galicia

La gastronomía gallega está de celebración. En la octava Gala de los Soles Guía Repsol se han otorgado 8 nuevos reconocimientos a diferentes restaurantes gallegos. En total, esta edición suma 83 nuevos establecimientos con Soles Repsol: 3 Tres Soles, 11 Dos Soles y 69 Un Sol, distribuidos por toda la geografía española y Andorra.

Con las nuevas incorporaciones de la edición 2026, un total de 808 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol.

La Gala de Entrega de los Soles Guía Repsol es un referente imprescindible de la excelencia gastronómica. En esta ocasión, se han reconocido y premiado las propuestas culinarias de siete nuevos restaurantes gallegos con Un Sol Guía Repsol, y un octavo que ha conseguido otro Sol Repsol, sumando Tres Soles.

A Tafona, en Santiago de Compostela

A Tafona suma un nuevo reconocimiento y se posiciona con Tres Soles de la Guía Repsol tras esta edición de 2026. Este restaurante de la capital gallega ofrece productos de la huerta y del mar en una cocina moderna que no deja de lado la verdadera esencia gallega.

Su chef, Lucía Freitas, es quien se encarga de seleccionar con el más mínimo detalle todo lo que se sirve en el restaurante, con el objetivo de crear una cocina basada en la temporalidad y en la materia prima local.

"La propuesta de Lucía Freitas destila sabor atlántico y se enorgullece del alma gallega, con la visión moderna de quien ama el origen y ha construido un universo propio, en el que las productoras y artesanas son parte fundamental", indican desde la Guía Repsol.

O Secadeiro, en Outes (A Coruña)

O Secadeiro consigue su primer Sol Guía Repsol como un reconocimiento a su trabajo y a su compromiso con la sostenibilidad. Disponen de un huerto propio a tan solo 10 minutos del restaurante. En este, cultivan los propios productos que les permiten ofrecer diferentes platos de calidad con ingredientes locales.

No obstante, también trabajan con otros productores de la zona para ampliar su carta a un mayor nivel.

El de Alberto, en A Coruña

Situado en el centro de A Coruña, El de Alberto no para de recibir elogios. La cocina de este establecimiento se realiza a base de los productos gallegos más selectos y una elaboración de vanguardia, siempre trabajando para no dejar de sorprender a sus comensales.

Con la materia prima óptima y las creaciones trabajadas y mejoradas cada día para llegar siempre a la perfección, este restaurante se ha convertido en uno de los más populares en la ciudad herculina y ya tiene a sus espaldas su primer Sol Guía Repsol

Gunnen, en A Coruña

Gunnen nació en 2024, pero hoy ya se ha ganado una gran fama que le ha llevado a hacerse con su primer Sol Guía Repsol. Situado en Matogrande, este restaurante tiene una capacidad para 15 comensales y ofrece una novedosa propuesta gastronómica basada en dos menús degustación creados para sorprender a cualquier paladar.

Vértigo, en Sober (Lugo)

Vértigo se encuentra ubicado en pleno corazón de la Ribeira Sacra, en las Bodegas Regina Viarum. Aquí la cocina tradicional gallega sube de nivel para ofrecer una experiencia gastronómica única usando ingredientes locales de calidad con los que ofrecer platos excepcionales mientras disfrutas de unas vistas increíbles al Cañón do Sil.

Su chef, Rafa Centeno, es quien se ocupa de conseguir creaciones donde la tradición y la vanguardia se encuentran en perfecta armonía, que le han llevado a conseguir su primer Sol Guía Repsol.

Miguel González, en Ourense

En la carta de Miguel González solo encontrarás lo mejor de la huerta, la lonja y la ganadería. A través de ingredientes de calidad, ofrece una cocina extraordinaria con una gran variedad de materias primas, elaboraciones y texturas que le han llevado a hacerse con un Sol Guía Repsol.

Cada día ofrece una propuesta gastronómica diferente, en función de los productos frescos que le lleguen la misma mañana.

Alberte, en Vigo

El restaurante Alberte es el único de Vigo que ha conseguido su primer Sol Guía Repsol. La cocina de este establecimiento utiliza el mejor producto posible para desarrollar platos de gran sabor. Productos de temporada, frescos y locales que, junto con la mejor técnica, crea elaboraciones exquisitas.

Su cocinero, Alberte, es "un chef que cocina con emoción, que exige excelencia sin perder humanidad y que interpreta Galicia desde el respeto y la pasión".

Marna Rest, en Pontevedra

Marna es un lugar donde la cocina se junta con una buena bodega para crear una experiencia completa. La carta de vinos cambia y evoluciona constantemente, sorprendiendo siempre a todos sus clientes. Eso sí, cada vino siempre va acompañado por una cocina que respira equilibrio, sabor y respeto por el producto.

Situado en el edificio más emblemático de la ciudad, en plena Plaza de la Herrería, cuenta con una terraza luminosa desde la que disfrutar de cada sorbo y cada mordisco.