Juan Carlos, el cocinero gallego de 21 años que aspira al premio de Le Cordon Bleu 2026: "Quiero llegar a la final"

La cocina es un mundo apasionante que combina creatividad, técnica y cultura. En Galicia, además, tenemos la gran suerte de contar con productos de primera calidad tanto de la tierra como del mar, lo que invita a cocinar y a experimentar.

La Comunidad cuenta con grandes chefs consolidados y con otros que están en camino de convertirse en referentes de la gastronomía. Es el caso de Juan Carlos, un joven de apenas 21 años que se ha colado entre los finalistas del Premio 'Promesas de la Alta Cocina', organizado por Le Cordon Bleu Madrid.

"Quiero llegar a la final"

Natural de Paiosaco, una pequeña aldea española de la parroquia de Lestón, del municipio de A Laracha (A Coruña), Juan Carlos es uno de los aspirantes al Premio 'Promesas de la Alta Cocina' de Le Cordon Bleu Madrid, tras pasar a la siguiente fase gracias a su buen hacer entre fogones.

Su amor por la cocina no nació desde pequeño, pero siempre ha estado muy presente en su vida. Su padre regentó un restaurante, por lo que ha estado vinculado al mundo de la hostelería desde joven.

Cuando todavía era un adolescente, Juan Carlos comenzó sus estudios con una primera FP Básica relacionada con la gastronomía y, posteriormente, cursó un ciclo medio, donde terminó de confirmar su pasión por la cocina.

Actualmente cursa la FP Superior de Dirección de Cocina y, además, es concursante del prestigioso certamen de Le Cordon Bleu Madrid, que concede una beca para estudiar valorada en más de 24.000 euros, así como una ayuda adicional de 1.500 euros para el centro educativo.

Codorniz rellena, acompañada de puré de castaña y patata soufflé Cedida

"Quiero llegar a la final", afirma con rotundidad al otro lado del teléfono. Juan Carlos se presenta al concurso con un plato de codorniz rellena, acompañada de puré de castaña y patata soufflé.

El concurso establecía una serie de normas, entre ellas el uso obligatorio de la codorniz, que debía deshuesarse por la espalda y rellenarse. Fiel a su forma de entender la cocina, Juan Carlos ha aprovechado para incorporar ingredientes típicos de la gastronomía gallega.

"La manzana reineta es increíble", señala. También como guiño a Galicia, y aunque ya fuera de temporada, se decantó por la castaña, además del hinojo marino, "un producto poco conocido".

Juan Carlos compite con futuros grandes chefs de toda España, por lo que el voto popular es decisivo para que pueda pasar a la final. De lograrlo, el joven de Paiosaco reconoce que sería "un auténtico choque".

"He jugado al fútbol, pero nunca he ganado premios. Esto supone una experiencia completamente nueva para mí. Ya solo con haber llegado hasta aquí estoy contento, pero tengo ganas de llegar lejos", señala ilusionado.

En el mejor de los escenarios, Juan Carlos podría clasificarse para la final del concurso, que se celebraría en Madrid. "Tendríamos que elaborar un plato siguiendo las instrucciones que nos diera y seríamos diez finalistas", añade.

Tras presentar su candidatura y conseguir ser uno de los seleccionados, Juan Carlos ha llegado a la fase de voto popular, decisiva para su permanencia en el concurso y pase directo a la final. Si quieres ayudarle, puedes votar a través de este enlace.