Receta detox: crema de aguacate con tomates cherry, aceitunas y salmón sin complicaciones

Tatiana, de Ruido en la Cocina, nos trae una receta fresca y sorprendente donde el Aceite de Oliva Virgen Extra Abril se convierte en el hilo conductor de sabores

Cuando la cocina se convierte en placer sin complicaciones, los sabores honestos y el producto de calidad nos invitan a disfrutar recetas frescas y sorprendentes. Si el aceite de oliva virgen extra es el hilo conductor de nuestra despensa, hoy lo celebramos con una elaboración ligera y colorida: una crema de aguacate acompañada de tomates cherry, aceitunas y salmón cocinado en air fryer, donde textura, color y sabor se encuentran en equilibrio perfecto.

Un entrante que juega con contrastes

Este plato parte de ingredientes reconocibles - el aguacate cremoso, los tomates cherry jugosos, la sal del mar - y los transforma en una experiencia equilibrada y ligera. El truco está en la sencillez: dejar que cada materia prima aporte lo mejor de sí, potenciando su sabor con solo un chorrito de aceite de oliva virgen extra Abril Hojiblanca y una cocción breve pero precisa en la Air Fryer, que intensifica aromas sin necesidad de grasas añadidas pesadas.

Ingredientes con alma mediterránea

Para la crema de aguacate:

1 aguacate maduro

1 cucharada de yogur natural sin azúcar

Zumo de limón al gusto

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra Abril Hojiblanca

Sal y pimienta negra recién molida

Para la guarnición y el salmón:

Un puñado de tomates cherry

Un puñado de aceitunas (mejor si son de calibre pequeño y con carácter)

Un puñado de uvas (sí, uvas: su dulzor ligero va de lujo con el salmón)

Filetes de salmón fresco

Sal, pimienta y aceite en spray (usar aceite de oliva en spray ayuda a que la textura quede firme pero jugosa)

El arte de cocinar en Air Fryer: rápido, limpio y sabroso

La guarnición caliente: Coloca los tomates cherry, las aceitunas y las uvas en una cazuelita apta para Air Fryer. Pincha los tomates con la punta de un cuchillo para que liberen sus jugos naturales durante la cocción, salpimienta al gusto y rocía con aceite en spray. Coloca encima los filetes de salmón, también salpimentados.

Lleva todo a la Air Fryer a 180 °C durante unos 10 minutos, hasta que la fruta esté tierna y haya soltado una salsita natural que será oro líquido en el plato. La crema de aguacate: Mientras se cocina el salmón, prepara la base verde. En un procesador o batidora, combina el aguacate pelado y deshuesado con el yogur, el zumo de limón, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Tritura hasta conseguir una textura suave, ligera y bien equilibrada. Montaje del plato: En cada plato, extiende una base de crema de aguacate. Sobre ella, coloca delicadamente el salmón recién salido de la Air Fryer y reparte alrededor la guarnición caliente de cherry, aceitunas y uvas.

Termina regando con la salsita que ha soltado la fruta y - si te apetece - unas gotas más de aceite de oliva virgen extra Abril Hojiblanca para aportar ese brillo final que convierte cada bocado en un pequeño lujo.

Sabores que cuentan historias

Este plato, aparentemente simple, encierra contrastes que funcionan en armonía: la untuosidad del aguacate, el dulzor delicado de las uvas, la acidez suave de los tomates cherry, la salinidad de las aceitunas y la textura jugosa del salmón. Todo se encuentra en un punto medio entre lo saludable y lo delicioso, con el Aceite de Oliva Virgen Extra Abril como compañero indispensable para realzar cada sabor sin opacarlos.

Si la cocina gallega se caracteriza por su respeto al producto y la mínima intervención, esta receta - aunque no tradicional - recoge ese espíritu: ingredientes de primera calidad tratados con cariño, cocinados con sentido, y presentados para ser disfrutados sin complicaciones.