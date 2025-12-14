María Eugenia, pescadera, sobre cómo descongelar bien el marisco: "Hay que sacarlo temprano el día de Nochebuena"

Centollas en una lonxa de Galicia en una foto de archivo Shutterstock

La Nochebuena está a la vuelta de la esquina, y muchas familias comienzan a abastecerse de marisco para evitar quedarse sin producto por esperar hasta el último momento.

Entre los productos más destacados de estas fechas destacan la centolla y la nécora, muy apreciadas por su sabor intenso y su textura delicada, que las convierten en imprescindibles en muchas mesas navideñas.

El marisco es un producto estrella indiscutible en la Navidad, siendo los langostinos, gambas, bogavantes, percebes, centollas y nécoras los más demandados para las cenas festivas.

Las familias se preparan con antelación para la Nochebuena, y por eso suelen comprar los productos necesarios con un par de semanas de margen (o incluso más) para asegurarse de que no falte nada en la mesa.

Congelar el marisco se convierte así en una opción muy práctica, ya que permite conservarlo sin tener que dejar la compra para el último momento, evitando el riesgo de que se agote, así como las posibles subidas de precio.

María Eugenia, pescadera de la plaza de Lugo en A Coruña, explica que a la hora de descongelar el marisco es fundamental tener en cuenta si el producto está fresco o si ya viene cocido.

En el caso del marisco ya cocido, detalla que el proceso para que quede con una textura similar a la del producto fresco es sencillo: "Hay que sacarlo temprano por la mañana el día de Nochebuena y, una vez descongelado, puede comerse directamente".

Por el contrario, si el marisco está crudo, "se echa congelado en una pota de agua hirviendo y, pasados unos minutos, se saca".

En otros puestos del mercado de la plaza de Lugo, muchas clientas también piden consejo sobre qué marisco comprar y congelar para las fiestas.

Las centollas y las nécoras deben congelarse una vez cocidas, mientras que otros mariscos, como la cigala, bogavante o camarón, es preferible congelarlos vivos y cocerlos directamente en agua hirviendo.

En otros años, "antes de Navidad se vendió todo más caro y justo en Nochebuena, como la gente ya llevó congelado e hizo mejor tiempo, todo estuvo más barato", explica Puri, otra placera de la plaza de Lugo.