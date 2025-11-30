El restaurante con Estrella Michelin más económico de Galicia (y uno de los más baratos de España): 41 euros por persona

La gastronomía es el plato fuerte del turismo en Galicia, gracias a la alta calidad y frescura de sus productos. La cocina gallega es reconocida a nivel nacional e internacional por su diversidad, que incluye desde mariscos y pescados hasta platos de carne y quesos.

Elegir un local para comer puede parecer fácil y, al mismo tiempo, complicado: fácil porque siempre hay opciones de calidad, pero complicado porque la variedad hace difícil decidir. En cualquier caso, la Guía Michelin sirve como referencia para acertar con la elección.

Cuesta 41 euros e incluye aperitivo, entrante, segundo y postre

Comedor del restaurante Silabario. Silabario

Galicia cuenta con 19 restaurantes con Estrella Michelin, algunos de los cuales ofrecen menús degustación a precios accesibles. Es el caso de Silabario, que destaca por ofrecer el menú más económico con un precio de 41 euros por persona.

Silabario (rúa do Príncipe, 44) es un restaurante de alta cocina que apuesta por la nueva cocina gallega, basada en productos de calidad y con respeto por sus raíces. Se puede disfrutar de su propuesta tanto con platos a la carta como a través de sus menús degustación.

Es en este aspecto donde Silabario se destaca frente a otros restaurantes con Estrella Michelin. Su menú degustación 'Berbés' tiene un precio de 41 euros por persona, lo que lo convierte en el más económico de Galicia y en uno de los más baratos de España.

En palabras del propio restaurante, 'Berbés' es una propuesta "para reconfortarnos con el producto de mercado y continuar con la actividad diaria". El precio es de 41 euros y consta de un aperitivo, entrante, segundo y postre a elegir. Incluye pan, pero las bebidas se abonan adicionalmente.

Es una propuesta de mercado, por lo que, debido a la estacionalidad de algunos productos, el menú puede variar en su contenido. Además, otro dato importante es que el menú es válido de martes a jueves para servicios de comida y cena, y viernes exclusivamente para comida. Festivos, y vísperas de festivos por la noche, no está disponible.

El restaurante, ubicado en la sede del Real Club Celta de Vigo, también ofrece tres menús adicionales con un precio superior: 'Tempo' (90 euros), 'Raíces' (125 euros) y 'Solaina' (180 euros). De forma paralela, Silabario dispone de una amplia carta, con variedad de pescados, mariscos y carnes.

Cocina tradicional pero con toques modernos

Silabario basa su cocina en el recetario gallego. "Son recetas de siempre, un poco adaptadas y arraigadas a la tradición. Es más un viaje hacia adentro, que hacia afuera", afirma Alberto González, chef del restaurante.

Con una carta y tres menús degustación influidos por la temporalidad de la materia prima, Silabario se distingue por la calidad de sus productos y la excelencia en la aplicación de técnicas culinarias. "En temporada de lamprea, pues se cocina lamprea, o si es la temporada de setas, pues se elabora este producto".

Con respecto a su menú 'Berbes', accesible para la mayoría de bolsillos, Alberto lo tiene claro: "Para nosotros es importante que la gente pueda venir a comer, quizás no todos los días, pero al menos una vez al mes o cada dos semanas, y que económicamente no sea un peso tan importante".