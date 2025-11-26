Estos son los 63 restaurantes de Galicia seleccionados por la Guía Michelin en 2026 por su buena cocina: la lista completa

La Guía Michelin, referente mundial en la valoración gastronómica, anunció ayer, martes 25 de noviembre, la nueva lista de restaurantes recomendados en Galicia. Para este 2026, la guía ha seleccionado un total de 63 establecimientos seleccionados por su buena cocina, con alguna diferencia respecto a la selección de 2025.

Galicia vuelve a consolidarse como una de las regiones gastronómicas más ricas, gracias a la calidad excepcional de sus productos del mar y de la tierra. Además de sus 19 restaurantes con Estrella Michelin y los 19 Bib Gourmand, cuenta con 4 locales que han revalidado la Estrella Verde. A ello se suman los 63 establecimientos seleccionados en todo el territorio por su buena cocina.

Los 63 restaurantes seleccionados por la Guía Michelin

Para esta selección de restaurantes gallegos destacados por su buena cocina, la Guía Michelin valora aspectos como la calidad del producto, la armonía de sus sabores, las técnicas y tipos de cocciones llevadas a cabo en su cocina o cómo es el espacio que ofrecen a los comensales.

Abastos 2.0 - Barra (Santiago de Compostela)

Abastos 2.0 - Mesas abastosdouspuntocero.com

Situado en Santiago de Compostela, es el segundo lugar más visitado tras la Catedral. Este restaurante ocupa varias casetas del Mercado de Abastos y es muy popular, por lo que se recomienda reservar para disfrutar de sus tapas, raciones y vinos.

Albanta Cocina de Leña (Vilaboa, Pontevedra)

Plato de Albanta Cocina de Leña Guía Michelin

Inspirado en un título de Luis Eduardo Aute, este restaurante destaca por su fuerte identidad culinaria y el uso de productos de gran calidad, realzados con toques de brasa. Ofrece carta con carnes al peso, menú del día y un degustación. Su cuidada reforma, donde predominan piedra y madera, incluso les valió el Premio Gran de Area de Aportación á Arquitectura 2022.

Alberte (Vigo)

Alberte Vigo Restaurante Alberte

En este restaurante, el chef Alberte Gutiérrez ofrece lo mejor de las carnes, verduras y mariscos gallegos, con especial atención a los productos frescos de las Rías Baixas, casi siempre procedentes de la lonja de A Guarda, y platos de temporada que destacan su sabor.

A de Totó (Trasmonte, A Coruña)

A de Totó Asador A de Totó

A las afueras de Trasmonte, cerca de Ponte Maceira, este restaurante destaca por su sencillez y encanto, con decoración de paisajes gallegos. Su fuerte son las carnes a la parrilla, con cortes de vacuno de calidad, aunque también ofrece entrantes y algunos pescados.

A Espiga (A Coruña)

A Espiga Guía Michelin

En el corazón del casco antiguo, cerca de María Pita, este restaurante de Koke Trigo destaca por su personalidad y cocina de mercado. Con paredes de piedra y cocina abierta, solo con productos frescos, sin congelador, y ofrecen platos para compartir como croquetas ahumadas, arroces para dos y especialidades según la temporada.

A Gabeira (Ferrol)

Plato de A Gabeira Guía Michelin

Fundado en 1923 por la bisabuela Jesusa, este restaurante centenario toma su nombre de un islote cercano. Dispone de un privado, dos elegantes salas y cocina abierta, donde el chef Miguel Ángel Campos combina tradición y creatividad, con mariscos y clásicos. Tiene terraza.

A Maceta (Santiago de Compostela)

Plato de A Maceta Guía Michelin

En la rúa de San Pedro, este restaurante de ambiente rústico-actual, dirigido por Jorge Gago, mezcla recetas tradicionales con influencias asiáticas. Ofrece platos creativos como sashimi de caballa o milhojas de avellana, y cuenta con un agradable patio-terraza y una bodega destacada en espumosos.

Artabria (A Coruña)

Plato de Artabria Guía Michelin

Cerca de la playa de Riazor, este restaurante con cocina parcialmente a la vista ofrece una carta clásica y menú variado. Destacan las zamburiñas, rollitos de salmón, arroz de gamba roja y, en temporada, la lamprea, con una clientela habitual muy fiel.

Asador Coto Real (Rábade, Lugo)

Plato Asador Coto el Real Guía Michelin

A poco más de 15 km de Lugo, este restaurante, junto a un pintoresco hotel, ofrece carnes asadas en horno de leña y vacuno a la brasa. Destaca su parrilla castellana y la chuleta de vaca "Alta selección" para compartir. Sus especialidades: "Lechazo castellano asado en horno de leña y la chuleta de vaca a la parrilla", indican en su web.

Asturiano (Lalín, Pontevedra)

Asturiano Guía Michelin

Junto al parking municipal y el mercado semanal, este restaurante ofrece cocina tradicional centrada en pescados y mariscos frescos de la lonja, con algunas carnes y arroces para dos. Imperdibles son los chipirones a la plancha y la caldeirada de pescado a la sidra.

BaceLo (Ferrol)

Plato de BaceLo Guía Michelin

En el barrio de A Magdalena, este restaurante de ambiente rústico-informal está dirigido por la pareja de chefs Alex y Mar. Su cocina combina productos gallegos con influencias internacionales, destacando platos como croquetas de centolla con tom-yum, canelones de congrio gratinados y costilla de cerdo a baja temperatura.

Balarés (Ponteceso, A Coruña)

Restaurante Balarés Guía Michelin

Situado en el hotel boutique que lleva el nombre de la cercana playa de Balarés, este restaurante de estilo rústico-elegante ofrece cocina tradicional con toques actuales. Su propuesta incluye un menú a precio cerrado y otro degustación, siempre centrados en producto local y de temporada.

Beiramar (O Grove, Pontevedra)

Beiramar Guía Michelin

Desde 1980 ofreciendo a los comensales una cocina de calidad. Acogedor y de tradición familiar, este restaurante frente al Porto do Grove destaca por su pecera con bogavantes. Ofrece mariscos al peso, moluscos, arroces y pescado fresco de alta calidad, acercando lo mejor del mar a la mesa.

Berso (Sober, Lugo)

Plato de Berso Guía Michelin

Instalado en una casa restaurada con un interiorismo moderno y lleno de color, este restaurante incorpora guiños a la tradición musical local. El chef Martín Mantilla propone una cocina clásica revisada, basada en producto cercano y de temporada. Cuenta además con un patio-terraza muy acogedor.

Bido (A Coruña)

Bido Guía Michelin

A pocos metros de la lonja, este restaurante combina cocina contemporánea de proximidad con un ambiente de diseño. Ofrece medias raciones, menús Gastronómico y Degustación, y platos destacados como cordero a la brasa con guacamole de guisantes y queso do Cebreiro.

Brasería Sansibar (O Grove, Pontevedra)

Brasería Sansibar Guía Michelin

Muy cerca de la Praia da Lanzada, este restaurante familiar, dirigido por una pareja que vive arriba, se centra en la brasa de encina y productos locales: carnes gallegas, pescado de lonja y mariscos. No te pierdas sus sugerencias fuera de carta. Gran importancia a la vaca gallega, los pescados de las lonjas y algunos mariscos.

Cabanas (Lalín, Pontevedra)

Plato de Cabanas Guía Michelin

En el centro, el restaurante Cabanas, de ambiente familiar, es famoso por el Cocido de Lalín, preparado con productos del cerdo gallego. Su carta incluye platos de temporada, pescados y mariscos, y cuenta con una bodega extensa de más de 1500 vinos, con Carlota, la hija de los dueños, como experta sumiller.

Casa Barqueiro (Negreira, A Coruña)

Plato Casa Barqueiro Guía Michelin

Esta casa familiar, muy apreciada en la zona, combina un bar-vinoteca animado con un comedor cuidado y una bodega acristalada. Su cocina gallega, honesta y basada en producto local, destaca especialmente en las carnes. Imprescindible su chuletón de vacuno mayor a la piedra y sus postres caseros, como la tarta de queso.

D'Berto (O Grove, Pontevedra)

Plato D'Berto Guía Michelin

Aquí se celebran los productos de la ría en todo su esplendor. Los pescados y mariscos de gran tamaño se cocinan a la brasa, en guisos o mediante cocciones tradicionales, priorizando la calidad sobre la técnica. Destacan los bivalvos por unidades y clásicos como bogavante frito o centolla de temporada, todo servido con cercanía y buen servicio.

D'Leria (Carril, Pontevedra)

Plato D'Leria Guía Michelin

Dirección: Rúa Valentín Viqueira, 6, Bajo, 36610 Carril, Pontevedra

En este pueblo pesquero, donde las almejas son protagonistas, una joven pareja ha transformado un antiguo bar en un restaurante familiar de cocina marinera y de temporada. Con carta breve y menú degustación "Onde o mar me leve" por 70 euros persona, destacan platos como el rape negro con pepitoria.

Detapaencepa (Vigo)

Plato Detapaencepa Guía Michelin

Dirección: R. do Ecuador, 18, Santiago de Vigo, 36203 Vigo, Pontevedra

"Un mismo concepto de cocina: dos espacios para elegir". El local combina un bar de tapeo con un restaurante, ofreciendo en ambos espacios cocina tradicional modernizada. Destacan platos como manitas de cerdo con tartar de carabinero o jabalí estofado con gnocchi. Ofrecen menú gastronómico, carta para celíacos, cenas maridaje y cenas para grupos.

Divino Steak House (Culleredo, A Coruña)

Divino Steak House Guía Michelin

Ubicado en la antigua estación de O Burgo, este restaurante, dirigido por dos hermanos argentinos con raíces gallegas, se centra en carnes autóctonas de alta calidad, maduradas en sus propias cámaras. Su especialidad son los chuletones a la brasa, con entrantes variados y cortes de ternera, vaca y buey, además de algún pescado bajo pedido.

Eclectic (A Coruña)

Plato de Eclectic Guía Michelin

En pleno centro, este restaurante combina cocina abierta y arte en sus paredes. Los chefs Paco Chicón y Sergio Musso renuevan cada año su propuesta temática; este año, "Los Coleccionistas" inspira cuatro menús que exploran mar, tierra y productos locales. Son los siguientes: Sementes (85 euros), Pedras (99 euros), Augas (115 euros) y Froitos (125 euros).

El Olivo (Vigo)

El Olivo Guía Michelin

En el casco histórico, cerca de la Concatedral - Basílica de Santa María de Vigo, este restaurante ocupa un antiguo pazo templario que combina piedra y diseño moderno. Bajo la dirección de Pepe Solla, la cocina se centra en la sencillez y el producto, con especial protagonismo del horno Josper para pescados como el San Martiño.

El Refugio (Oleiros, A Coruña)

Plato de El Refugio Guía Michelin

Abierto desde 1975, este restaurante combina barra y comedor luminoso, ofreciendo cocina tradicional e internacional con mariscos, pescados, carnes y platos de caza según temporada. Destacan el salpicón de bogavante y el famoso soufflé de yema, que conviene pedir al inicio.

Gaio (Santiago de Compostela)

Plato de Gaio Guía Michelin

Ubicado en una antigua tienda, este restaurante de estilo contemporáneo ofrece un ambiente informal con cocina abierta y barra. Su carta de fusión, pensada para compartir, mezcla sabores peruanos y asiáticos con producto gallego de temporada, e incluye platos en homenaje a la abuela y la tía del chef Andrés Medina.

(Cerrado temporalmente)

Indómito (Santiago de Compostela)

Plato de Indómito Guía Michelin

Cerca del casco antiguo de Santiago, el chef Martín Vázquez propone un proyecto desenfadado con cocina vista y carta cambiante de temporada. Con interacción directa, sugiere platos para crear menús propios y compartir, destacando opciones como merluza de Celeiro o sopa de almejas.

Javier Montero (Ribadeo, Lugo)

Plato Javier Montero Guía Michelin

A las afueras del pueblo, esta casa de estilo contemporáneo funciona también como hotel boutique. Dirigida por la pareja Tita y Javier, ofrece cocina tradicional con toques modernos, además de dos menús degustación: "As Catedrais", 85 euros persona y con productos de temporada, y Menú Express, por 40 euros por persona y solo disponible durante determinados meses.

Kero (Vigo)

Plato de Kero Guía Michelin

Con una decoración inspirada en la cultura peruana, este restaurante de cocina semivista apuesta por la fusión entre sabores peruanos y gallegos. El chef Juan Carlos Perret ofrece carta y dos menús degustación: "Viaje a Perú" por 70 euros y "Alto Perú" por 98 euros.

Kita (Vigo)

Kita Guía Michelin

Ubicado en un barrio residencial, este restaurante minimalista combina técnicas japonesas con productos gallegos de calidad. Su propuesta se centra en un solo menú degustación, con platos como gyoza de rubia gallega con kimchi o usuzukuri al estilo gallego.

Landua (Mazaricos, A Coruña)

Plato de Landua Guía Michelin

Este restaurante ocupa una antigua casa de piedra rodeada de naturaleza y con huerto propio. En su comedor, instalado en la antigua cuadra, sirven un único menú estacional compuesto por 10 pases y centrado en el producto local, con especial atención al mundo vegetal y con un precio de 75 euros.

La Mesa de Conus (Vigo)

Platos de La Mesa de Conus, en Vigo Guía Michelin

La Mesa de Conus ofrece un único menú degustación sorpresa construido en base al mejor producto gallego del día y donde no faltan diversos guiños a las raíces andaluzas del chef Víctor Conus. "Siempre se empieza con un plato de paleta ibérica edición especial 'La Consentida' y las famosas croquetas «de la Yaya»", adelanta la Guía Michelin.

La Tavernetta da Ponte (Ponte do Porto)

La Tavernetta da Ponte en Ponte do Porto Diego Alonso Freire

Regentada por una pareja gallego-napolitana, La Tavernetta da Ponte ofrece platos propios de la cocina gallega e italiana, "en ambos casos con copiosas raciones pensadas para compartir", advierte la Guía Michelin. Además, los domingos también sirven unas maravillosas pizzas gourmet.

Lonxa d'Alvaro (Muxía)

Lonxa d'Alvaro Guía Michelin

La Lonxa d'Alvaro se destaca por ser un restaurante familiar con una línea tradicional en la que destacan pescados, mariscos y sabrosas carnes a la brasa. Todo de proximidad, por supuesto.

Marmurio do Río (Allariz)

Marmurio do Río

Para una escapada gastronómica, Allariz alberga un espectacular restaurante destacado por la Guía Michelin: Marmurio do Río. Este establecimiento dispone de dos menús degustación para una ocasión especial; el más económico cuesta 65 euros, mientras que el precio de la opción más completa asciende a 85 euros.

Material (Malpica de Bergantiños)

Material, en Malpica Guía Michelin

Cocina tradicional con una estupenda relación calidad-precio. "Su propuesta, especializada en el uso de la parrilla, basa el éxito en la calidad de sus materias primas, por eso ofrecen grandes piezas de pescados salvajes según mercado y chuletones de carnes bovinas selectas", destaca la Guía Michelin.

(Cerrado temporalmente)

Meloxeira Praia (O Grove)

Meloxeira Praia, en O Grove Guía Michelin

¿Qué dice la Guía Michelin? "La propuesta, que puedes descubrir en el comedor acristalado o en sus encantadoras terrazas, es la propia de una cocina tradicional, con detalles actuales, toques a brasa en algunos platos y un sabroso apartado dedicado a los arroces y fideuás".

Mesón do Campo (Vilalba)

Mesón do Campo Guía Michelin

La mejor perdiz a la cazadora y el rosbif de corzo o la costilla de jabalí está en Mesón do Campo. Con más de 35 años de historia, este restaurante lucense ofrece una carta tradicional de temporada, en la que también le gusta incluir algún plato de setas o de carácter cinegético.

Miga (A Coruña)

Miga, en A Coruña Guía Michelin

Restaurante en el centro de A Coruña dotado con una terraza y dos salas con las paredes en piedra. Ofrece una cocina tradicional actualizada que resulta ideal para compartir. Merece una mención especial su ensaladilla de langostinos y su tartar de vaca madurada.

Modesto (Ferrol)

Modesto, en Ferrol Guía Michelin

Para los amantes del pescado y del marisco Modesto es el lugar perfecto para darse un festín de langostinos, bogavantes, zamburiñas, longueirones... Presenta un bar a la entrada y un comedor de ambiente clásico-contemporáneo en el piso superior.

NaDo (A Coruña)

NaDo, en A Coruña Guía Michelin

¿Crees en el amor a primera vista? NaDo es un local del casco viejo de A Coruña que se destaca por su buen producto y estética moderna, con una cocina abierta a la sala y dos largas mesas que se modulan en función del número de comensales.

Nito (Viveiro)

Restaurante Nito Guía Michelin

Nito es un clásico donde los haya. "El nombre del restaurante hace un guiño al patrón, que sigue haciendo las compras en las cercanas lonjas de Celeiro y Burela, de donde procede su merluza y su bonito", apunta la Guía Michelin.

(Cerrado temporalmente)

Nordestada (Portosín)

Nordestada, en Portosín (A Coruña)

Los pescados de la Lonja de Portosín son los grandes protagonistas del restaurante Nordestada, cuyo producto se cocina a la brasa. No nos podemos olvidar de la selección de marisco fresco y carnes, de máxima calidad.

(Cerrado temporalmente)

Omakase (A Coruña)

Sushi en el Omakase

Si te encanta la cocina japonesa, Omakase no te defraudará. Está ubicado en la emblemática plaza de María Pita y sorprende al presentarse solo con una barra de sushi y una cámara de maduración de pescados. Defiende un único menú degustación, al que se pueden añadir distintos extras.

O Balado (Boqueixón)

Sala de O Balado Cedida

Restaurante seleccionado por la Guía Michelin y con Estrella Verde. "Vivimos en pleno entorno rural, así que promovemos la economía local comprando a los productores cercanos", afirma Roberto, al frente de O Balado, junto a Marta.

O Camiño do Inglés (Ferrol)

O Camiño do Inglés

O Camiño do Inglés, ubicado en un coqueto local próximo al puerto de Ferrol, ofrece tres menús degustación (Magdalena, Medio Camino y Do Patrón), así como una carta de tinta actual y base gallega, pero con guiños a otros países como Perú, Japón e Italia.

Ó Fragón (Fisterra)

Uno de los comedores de O Fragón (www.ofragon.es).

Con vistas al océano Atlántico, en el corazón de la Costa da Morte, Ó Fragón sorprende por su cocina actualizada de mercado y de lonja, que trabaja tanto en servicio a la carta como a través de un menú degustación, con un precio de 75 euros por persona.

O Loxe Mareiro (Carril)

O Loxe Mareiro, en Carril Guía Michelin

"En este sencillo restaurante de ambiente rústico-actual, que a parte del comedor cuenta con una coqueta terraza y una mesa en la cocina, ofrecen una propuesta totalmente volcada en los productos del mar, siempre con honestidad y bajo el paraguas tanto de su pequeña carta como de un completo menú degustación", informa la Guía Michelin.

O Secadeiro (Outes)

Plato de O Secadeiro Guía Michelin

El 80% de las elaboraciones de O Secadeiro llevan ingredientes de kilómetro 0. Esto lo logra gracias a su huerto e invernadero propio. Además de la mención de la Guía Michelin, también presume de una Estrella Verde Michelin, gracias a su compromiso con la sostenibilidad y otras prácticas éticas.

Os Cachivaches (Lugo)

Os Cachivaches

Os Cachivaches es un bar-tapería con mesas altas en las que se puede picotear y dos comedores para una comida o cena más relajada. Amplia variedad de arroces a banda, melosos y en caldero, destacando el arroz meloso de alistados con plancton marino.

Pampín Bar (Santiago de Compostela)

La Ensaladilla de Pampín Bar. E.E.

La cocina de Pampín Bar recuerda a la de las abuelas gallega. Su eje básico gira en torno a los escabeches, los guisos y los pescados frescos del día.

Paprica (Lugo)

Paprica, en Lugo Guía Michelin

Nuevo restaurante seleccionado por la Guía Michelin 2026. Dentro de su carta encontrarás platos como salpicón de merluza, gyozas de pollo con balsámico y cerveza negra, y canelón de ropa vieja de cerco celta con garbanzo negro y mojo verde de grelos.

Pazo de Toubes (Cenlle)

Foto: (Pazo de Toubes)

Exquisito restaurante-bodega en pleno corazón de la D.O Ribeiro. La carta se ve apoyada por dos menús degustación, uno llamado Floración (7 pases) y el otro Envero (9 pases), ambos con opción de maridaje.

Pedra Furada (A Coruña)

Pedra Furada, en A Coruña Guía Michelin

En pleno Paseo Marítimo de A Coruña se encuentra Pedra Furada, un restaurante con elaboraciones actuales, divertidas y sumamente cuidadas, que ponen el acento en la exaltación de los productos marinos. La carta está pensada para compartir, aunque también disponen de menú degustación (Pedra y Orixe).

Porto dos Barcos (Oia)

El restaurante Porto dos Barcos, en Oia (Pontevedra) @restauranteportodosbarcos

La calidad de los pescados del restaurante Porto dos Barcos es sencillamente excepcional. El comedor, de líneas clásicas, cuenta con una gran cristalera que permite contemplar el océano Atlántico, aunque cuando el tiempo acompaña, la joya del restaurante es su amplia terraza.

(Cerrado temporalmente)

Prebe by Bret (Lugo)

Prebe by Bret Guía Michelin

La Guía Michelin nos traslada de nuevo a la ciudad de Lugo para hablar de Prebet by Bret. Este bar de tapeo tiene una carta muy completa con detalles de fusión, destacando las carnes bovinas y pescados, todos a la brasa.

Regueiro da Cova (Verín)

Regueiro da Cova

La comarca de Monterrei tiene un restaurante destacado por la Guía Michelin: Regueiro da Cova. "No te pierdas su Panacotta de vainilla con caramelo casero, pues la hacen con leche de almendras, polvo de galletas, fresas maceradas, frutas del bosque...", recomienda.

Ríos O Freixo (Freixo)

O Freixo Guía Michelin

Ríos O Freixo es un negocio de tradición familiar cuya cocina rinde un claro homenaje al producto del mar, con especial atención a los bivalvos. Un completo acierto si estás de visita por la ría de Muros y Noia.

Salitre (A Coruña)

Comedor del Salitre. Quincemil

Cocina tradicional en base al producto gallego. Entre su selección de platos a la carta destaca la sabrosa caldeirada de pescado o algún arroz.

Sábrego (San Andrés de Camporredondo)

Sábrego, en San Andrés de Camporredondo Guía Michelin

Sábrego, ubicado en el mismísimo corazón de la D.O. Ribeiro, ha logrado captar la atención de la Guía Michelin gracias a una cocina tradicional actualizada que toma como base las magníficas carnes gallegas y los pescados frescos del día.

Tira do Cordel (Fisterra)

Paisaje costero en Fisterra

¿Qué dice la Guía Michelin? "La propuesta, sencilla en las formas y en las elaboraciones para resaltar la excelencia de los productos de la Costa da Morte, tiene especial éxito en el trabajo a la parrilla".

Veiramar (Soutomaior)

Restaurante Veiramar Guía Michelin

Salón acristalado con vistas sobre la desembocadura del río Verdugo y una cocina de sencillas elaboraciones pero excelentes materias primas, muy centradas en el mar. Esto es lo que encontrarás en Veiramar.

Villa Verde (Ponte Ulla)

Villa Verde

En una hermosa casa de campo en piedra se emplaza el restaurante Villa Verde, cuya cocina destaca por su corte casero y se ve enriquecida con productos de temporada. Trabaja, sobre todo, las setas, el rape y las carnes de ternera. Destaca también la merluza guisada al horno con erizo de mar.