Lola, abuela cocinera, sobre las lentejas: "Con un caldo casero de verduras o huesos quedan más sabrosas"

Total: 1 h 30 min

Comensales: 8

Las abuelas son esas grandes cocineras que siempre han deleitado a todos con sus recetas tradicionales y su increíble mano a la hora de preparar recetas increíbles. No importa para cuántas personas hicieran el menú, nunca defraudaban. Cocido gallego, callos, lentejas, tortilla... un manjar para cualquier paladar y que tanto hemos disfrutado todos los nietos.

Lola es una de las cocineras del conocido programa Larpeiros, de la Televisión de Galicia. Junto con Benigno, lleva años regalándonos maravillosas recetas a todos los espectadores. Recetas que no se basan en medidas exactas, sino en el arte de saber escuchar lo que pide cada plato. "Eu boto a ollo", decía Lola mientras preparaba unas lentejas con costilla y espinacas para 8 personas.

Lola y su exquisita receta de lentejas

La cocina gallega volvió a brillar en el programa Larpeiros gracias a Lola, que sorprendió a todos con una receta tan humilde como deliciosa: lentejas con costilla y espinacas. Un plato de cuchara de los de toda la vida, preparado con mimo y con ese toque casero que caracteriza a la cocinera.

Como buena experta gastronómica, Lola comenzó por lo esencial: desalar la costilla el día anterior, para que el sabor esté equilibrado y no demasiado fuerte. En una olla generosa, vertió un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y añadió las cabezas de ajo y cebolla picada. (Recordatorio apartar un par de cabezas de ajo cuando esté blando para el sofrito).

Hay que esperar a que el aceite coja el sabor del ajo y la cebolla, mientras se remueve con paciencia. Una vez listo, incorporó 1 hoja de laurel y la costilla troceada.

Mientras la carne se doraba, preparó el resto de ingredientes: tocino en dados, y puerros y zanahorias cortadas en trozos. Cuando la costilla empezó a coger color, añadió el tocino y un poco de caldo de huesos casero, de esos que le dan el verdadero sabor a la comida. "Con un caldo casero de verdura o huesos las lentejas qiedan más sabrosas".

Cuando las verduras ya estaban blandas, incorporó las patatas cortadas en dados y añadió más cantidad de caldo casero.

Se incorpora el kg de lentejas 'Larpeiros' en AGalega

A continuación, llega el turno del chorizo y el kilogramo de lentejas pardinas, previamente lavadas. "Somos oito e ten que sobrar algo", decía entre risas mientras vertía más caldo, "a ollo", como buena cocinera de tradición.

Cuando las lentejas lleven 10 minutos cociendo, todavía le quedan otros 15. Si las lentejas están demasiado espesas, se echa más caldo. Se añaden las espinacas y, a partir de ahí, solo necesitan un poco más de tiempo y paciencia.

Mientras tanto, Lola comenzó a preparar el sofrito. En una sartén, machacó ajos con parte del guiso -lentejas, chorizo, verdura y tocino- y lo mezcló con ajo frito y azafrán, antes de devolverlo todo a la olla.

Proceso del sofrito para las lentejas 'Larpeiros' en AGalega

Cinco minutos más de cocción y el resultado es un plato reconfortante, de esos que saben a hogar y a domingo.

"Unhas boas lentellas teñen que levar sofrito", opinó Lola. Así, una vez más el programa de Larpeiros sorprendió con una receta tradicional súper rica.