Samaín con sabor: dos recetas aterradoras y exquisitas para disfrutar con Aceites Abril

La época más terrorífica del año se cuela en la cocina con dos propuestas tan creativas como deliciosas elaboradas por Tatiana, de Ruido en la Cocina, en las que el Aceite de Oliva Virgen Extra Aceites Abril es protagonista para marcar la diferencia en cada plato

En octubre llega la época más terrorífica del año y con ella el momento de dejar volar la imaginación no solo en nuestros disfraces y decoración sino también entre fogones.

Inspiradas en la magia del Samaín - la festividad celta que dio origen al moderno Halloween -, estas recetas son una excusa perfecta para disfrutar de una velada terroríficamente divertida en familia o con amigos. Basta un poco de creatividad, buenos ingredientes y el sabor inconfundible del Aceite de Oliva Virgen Extra de Aceites Abril para elaborar recetas con ese toque dorado que realza los matices, los sabores y aporta textura, convirtiendo cualquier plato en una experiencia deliciosa.

Con Aceites Abril, este Samaín, atrévete a sorprender con propuestas que unen tradición, imaginación y mucho sabor gallego: ¿Te atreves con estas dos recetas?

Pimientos terroríficos rellenos para celebrar el Samaín Ingredientes para 3 pimientos “espeluznantes”:

3 pimientos de colores (uno rojo, uno amarillo y uno verde)

300 g de carne picada de ternera

1 diente de ajo

200 g de setas (champiñones, shitake, nameko u otra variedad al gusto)

1 puerro

2 zanahorias

200 g de salsa de tomate (o tomate triturado natural)

Aceite de Oliva Virgen Extra Aceites Abril

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida Relleno de los pimientos. Cedida Elaboración:

Preparar los pimientos. Lava los pimientos con cuidado y seca su superficie. Corta la parte superior (la tapa) que luego usaremos “de sombrerito”. Con un cuchillo fino y preciso, talla ojos, boca y nariz imitando formas siniestras o divertidas, para que parezcan pequeñas calabazas de Samaín. Reserva las tapas. Prehornear los pimientos. Precalienta el horno a 180°C (función arriba y abajo). Coloca los pimientos en una fuente de horno y rocíalos con aceite de oliva Abril en spray o pincélalos, agrega una pizca de sal. Mételos en el horno durante unos 30 minutos, vigilando cada cierto tiempo para que no se quemen. Deben ablandarse pero no desmoronarse. Mientras tanto. En una sartén amplia, calienta un chorrito de aceite de oliva Abril . Añade el puerro finamente picado, el ajo y las zanahorias peladas y cortadas en cubos pequeños. Salpimienta y pocha a fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que las verduras estén tiernas y ligeramente doradas. Incorpora las setas troceadas (si son grandes) y cocínalas con las verduras durante varios minutos, para que suelten su jugo y se mezclen bien con el puerro y la zanahoria. Agrega la carne picada de ternera. Sube ligeramente el fuego y cocina removiendo. Tras aproximadamente dos minutos (o hasta que veas que la carne empieza a dorarse y se integra con el sofrito), continúa revolviendo para que quede suelta y bien distribuida. Vierte los 200 g de salsa de tomate y mezcla bien. Deja que reduzca unos minutos, hasta que el relleno tenga una consistencia jugosa pero no demasiado líquida. Rectifica de sal y pimienta si es necesario. Rellenar los pimientos. Saca los pimientos del horno con cuidado; si dentro hay líquido acumulado, retíralo con cuidado. Rellena cada pimiento con la mezcla de carne, setas y verduras. Pon las tapas sobre cada pimiento, a modo de sombrerito espeluznante. Si lo deseas, puedes volver a meterlos al horno unos minutos para que el relleno y las tapas se calienten al mismo nivel. Sirve los pimientos recién hechos, y disfruta de tu noche de Samaín. Pimientos rellenos. Cedida

Huevos de dragón con hummus negro

Ingredientes para los huevos:

6 huevos cocidos

1 remolacha grande rallada

Agua suficiente para cubrir

Colorante rojo alimentario (opcional, si no usas remolacha)

Elaboración de los huevos. Cedida

Ingredientes para el hummus:

400 g de garbanzos cocidos

1 remolacha pequeña

1 cucharada de tahini

Zumo de medio limón

1 diente de ajo

1 cucharadita de comino molido

3 cucharadas de Aceite de Oliva Virgen Extra Aceites Abril

Sal al gusto

Ingredientes para decorar:

Tinta de calamar o colorante negro

Sésamo verde

Gominolas en forma de gusano (o gulas salteadas con un poco de Aceite de Oliva Virgen Extra Aceites Abril )

Elaboración:

Ralla una remolacha y colócala en un bol con un poco de agua. Añade los huevos cocidos, pero antes golpéalos suavemente con una cuchara para que se agrieten las cáscaras. Así conseguirás ese efecto de venas rojizas.

Si prefieres usar colorante rojo, bastará con dejarlos en remojo unos 30 minutos. Si utilizas la remolacha natural, guarda el bol en la nevera toda la noche para que los huevos se impregnen bien del color. A la mañana siguiente, pela los huevos y corta una pequeña tapa superior. Retira las yemas con cuidado y resérvalas. En el vaso de una trituradora, añade los garbanzos, la remolacha, el tahini, el zumo de limón, el comino, el ajo y Aceite de Oliva Aceites Abril . Tritura hasta conseguir una textura cremosa. Ajusta de sal y, si lo ves muy espeso, añade una cucharadita más de aceite o un poco de agua de los garbanzos. Separa dos cucharadas de ese hummus y mézclalas con las yemas cocidas y unas gotas de colorante rojo. Remueve bien hasta que el color sea intenso y homogéneo. Con esa mezcla, rellena los huevos. Transforma el hummus en negro. Al resto del hummus que queda en la trituradora, añade tinta de calamar o colorante negro y vuelve a triturar hasta que el tono sea profundo y uniforme. Extiende el hummus negro en una fuente bonita, coloca encima los huevos rellenos todos juntos. Decora con un toque de sésamo verde y, si quieres un guiño divertido, añade unas gominolas de gusano o unas gulas salteadas con Aceite de Oliva para simular criaturas saliendo del hummus.