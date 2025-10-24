La primera bodega tokenizada del mundo está en Galicia: limitada a 250 inversores y con viñedos, spa y helipuerto

El mundo está en constante cambio, a veces tan rápido que no nos damos cuenta de los avances gigantes que se producen en todos los ámbitos. Galicia, por ejemplo, cuenta con la primera bodega tokenizada del mundo. ¿Lo sabías?

Galicia es tierra de viñedos: aquí el campo huele a vino. Iniciativas innovadoras, como la impulsada por la Casa de Outeiro con esta bodega tokenizada, permite situar a Galicia en el mapa mundial del sector vitivinícola.

La primera bodega tokenizada del mundo está en Galicia

De las ruinas de una casa solariega del siglo XIV nace Casa de Outeiro, la primera bodega tokenizada del mundo, ubicada en el valle de Quiroga, puerta de entrada a la Ribeira Sacra y al Geoparque Montañas do Courel.

La iniciativa se define como "un proyecto con alma", un modelo que combina inversión y pertenencia, participación económica y patrimonial, y una exclusiva producción y distribución de vinos que nunca llegarán al mercado.

En este sentido, la comunidad de inversores está limitada a un máximo de 250 personas e implica la tokenización de su capital social para financiar la recuperación del edificio histórico, permitiendo poseer participaciones digitales de la sociedad y acceder a beneficios exclusivos.

Hasta el momento, más de 100 inversores ya han mostrado su interés en pertenecer, con socios de los ámbitos de la arquitectura, la gastronomía, la hotelería, el marketing y comunicación, tecnológico, sector metalúrgico, servicios, consultoría, construcción, entre otros.

"Este proyecto inversor incluye la producción de 3.500 botellas anuales solo para miembros de la comunidad, cuevas privadas, un hotel boutique de 10 habitaciones, spa, restaurante, sala de eventos, bosque, piscina y jardines, miradores y jardines al singular viñedo circular", apuntan.

Llama especialmente la distribución del viñedo, dispuesta en forma circular, única en el mundo. La diversidad de suelos (pizarra, arcilla, esquisto y cuarcita) y la composición varietal, con un 55% de uvas blancas y un 45% de tintas autóctonas, completan su singularidad.

De la cosecha solo se producirán 3.500 botellas al año, una elaboración artesanal y exclusiva que se complementa con un restaurante gastronómico integrado en el bosque y con vistas al valle, dirigido por un chef de referencia y con asesoramiento de estrellas Michelin.

Spa Casa de Outeiro

Merece una mención especial el hotel boutique, con 10 habitaciones y un diseño contemporáneo para ofrecer confort, privacidad y experiencia premium. Para reforzar la propuesta, se plantea un spa con circuito de aguas templadas y calientes, y una infinity pool (piscina infinita), con vistas al valle y zona de descanso.

Por si no fuera poco, Casa de Outeiro contará con un helipuerto para traslados en jet privado a aeropuertos gallegos, o para disfrutar desde las alturas del valle de Quiroga, el Geoparque Montañas do Courel y la Ribeira Sacra.

Presentación del proyecto en A Coruña

Presentación del proyecto Casa de Outeiro Cedida

Nordés Club Empresarial acogió esta semana la presentación de Casa de Outeiro, que cuenta ya con más de 100 personas en su comunidad de inversores, entre ellos, el prestigioso Joaquín Torres, conocido como el "arquitecto de los famosos".

Joaquín Torres y Rafael Llamazares son los cofundadores de A-cero, el estudio de arquitectura que se encargará de la rehabilitación de esta vivienda icónica en Quiroga (Lugo), una casa solariega del siglo XIV en ruinas, convertida en eje patrimonial y emocional del proyecto.

Casa de Outeiro nace del impulso de Juan Luis Vázquez y Noemí Álvarez, fundadores del grupo Tourgalia y personas comprometidas con su tierra. El trasfondo de este proyecto es claro: atraer talento e inversores a Quiroga, a la Ribeira Sacra y a Galicia, para propiciar el desarrollo socioeconómico.