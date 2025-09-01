Un restaurante gallego entre los mejores de España para comer en septiembre: "Ingredientes de proximidad"

National Geographic ha publicado un listado con los mejores restaurantes de España para ir a comer en septiembre y, de todos ellos, tan solo hay un restaurante gallego. En concreto, pertenece a un pueblo de la provincia de Ourense que destaca por ofrecer una experiencia gastronómica única en un entorno natural de gran belleza.

Se trata del restaurante Lado, en Muíños (Ourense). National Geographic no ha podido resistirse a su propuesta y carta, señalando que anteriormente el establecimiento se encontraba en Lugo, pero se trasladó a esta aldea rural "en una apuesta por el territorio, el producto de proximidad y la continuidad del negocio familiar".

El restaurante Lado

Cocineros del restaurante Lado, en Muíños (Ourense) ladorestaurante.com

Borja Piñeiro y Elia Pereira, pareja de cocineros detrás del restaurante Lado, han dado un giro valiente a su proyecto gastronómico trasladándose desde Lugo hasta Muíños, donde ahora se encuentra su "cocina de producto, base tradicional, concepto vanguardista y toque personal", informan en su web.

Recomendado por la Guía Repsol y situado en plena naturaleza, en este enclave rodeado por el Parque Natural do Xurés han apostado por un modelo de cocina profundamente arraigado al territorio, sostenible y con una esencia y alma muy especial.

La revista indica que "en su casa de piedra, con una sala pensada para tan solo 14 comensales, ofrecen dos menús degustación que no son otra cosa que un manifiesto en favor de la cocina gallega". Todas sus elaboraciones son llevadas a cabo "con ingredientes de proximidad".

El Parque do Xurés, el mar y los productos locales son los elementos que utilizan para crear esta cocina moderna con creaciones "reinterpretadas con técnica contemporánea", dicen desde la popular revista.

Desde su propia web se definen como: "Dinámicos y curiosos, con una propuesta gastronómica en constante evolución, basada en un menú degustación en el que cambian platos cada pocos meses".

La intimidad que transmite el espacio es la idónea para disfrutar de una experiencia culinaria y emocional por todo lo que transmite. Tratan de ofrecer a los comensales un "juego de sabores, la combinación de texturas y, por encima de todo, el despertar de sensaciones únicas".

Un plato del restaurante Lado ladorestaurante.com

Ofrece dos menús degustación: por un lado, el menú Brétema, compuesto por 8 pases muy variados por el precio de 50 euros y, por otro lado, el menú Lado, que consta de 14 pases por el módico precio de 75 euros.

Ambos "reúnen creaciones que van de entrantes frescos a carnes autóctonas, pescados de mercado y postres delicados elaborados por Elia", citan desde National Geographic.

Así, Lado no es solo un restaurante, es una gran apuesta en favor de la vida rural, la sostenibilidad y el orgullo por la tierra. Una escapada gastronómica de primer nivel en el corazón de Galicia.