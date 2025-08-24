Un andaluz no da crédito y dice lo que piensa sobre la oferta gastronómica en Galicia: "Imposible adelgazar"

Un andaluz no da crédito y dice lo que piensa sobre la oferta gastronómica en Galicia

Pulpo á feira, caldo gallego, zamburiñas a la plancha, mejillones al vapor... La gastronomía gallega goza de una gran popularidad debido a la calidad y variedad de sus productos. Por eso, el número de turistas que visitan Galicia para probar platos tan emblemáticos como la empanada no deja de crecer.

Más allá de los platos más clásicos, en Galicia también destacan algunas hamburgueserías, tan populares que incluso el usuario de TikTok @pablohdeez_ ha compartido con sus seguidores su experiencia en un popular local de Narón (A Coruña).

"Es una barbaridad"

"Aquí es imposible adelgazar". Así de rotundo se muestra este joven andaluz al ver el tamaño de los platos que sirven en la hamburguesería California Eder. "Estamos en Galicia y os voy a enseñar lo que es comer aquí, porque esto es una puta locura".

En un vídeo publicado en redes sociales, el usuario de TikTok @pablohdeez_ relata su experiencia en California Eder, un local con temática inspirada en el mar y el surf, que ofrece hamburguesas a precios inmejorables, entre 5 y 6 euros. "Es una locura", asegura este joven.

Y añade: "Hoy en día cualquier hamburguesa te cuesta entre 10 y 12 euros, pero aquí por 5 euros te comes una hamburguesota. Es una barbaridad, viene contundente".

Por ello, Pablo bromea diciendo que adelgazar en Galicia "es imposible". En los comentarios, algunos usuarios coinciden en que California Eder es, efectivamente, un excelente lugar para disfrutar de comida abundante y de calidad sin gastar mucho.

Un asturiano alucina con los precios en Galicia

Pero no es el único turista que alucina con los precios en Galicia. Hace unos días, el creador de contenido Senén Morán visitó la Taberna de Montse, un afamado establecimiento de Orrea (Lugo) con un menú del día (de lunes a viernes) por 14 euros.

"El sitio más peculiar de Galicia en el que comí hasta la fecha. Me lo recomendó un seguidor y acertó de pleno", comenta el influencer. "Llegué sin reserva y comí con varios desconocidos, muy majos todos ellos, en la cocina".

Sentarse en la mesa situada dentro de la propia cocina, junto a los fogones donde Montse atiende personalmente a los comensales, es una experiencia que merece la pena vivir al menos una vez en la vida.