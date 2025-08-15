Carnivale Burger, la única representante coruñesa en The Champions Burger A Coruña 2025

Del 13 al 24 de agosto, la hamburguesería gourmet líder en Galicia competirá en el evento gastronómico más esperado con su propuesta "MVP"

A Coruña se prepara para recibir The Champions Burger, la cita gastronómica que reúne a las mejores hamburgueserías del país, y este año la ciudad tendrá un único embajador local: Carnivale Burger. Del 13 al 24 de agosto, este templo de la burger gourmet presentará su nueva creación "MVP", un homenaje al estilo americano con sello artesanal coruñés.

Carnivale Burger no es una hamburguesería más. Desde su apertura en plena pandemia, ha revolucionado el concepto de burger en Galicia, apostando por carnes de alta maduración, elaboraciones 100% caseras -incluido su pan- y combinaciones que rozan la alta cocina. Su constancia y apoyo de los coruñeses le han llevado a ser líder en Glovo en toda la comunidad y a cosechar títulos como Mejor Burger de Galicia o Mejor Hamburguesería Local en A Coruña y Vigo.

En 2024, su participación en The Champions Burger les convirtió en finalistas nacionales, y este año buscan revalidar su prestigio en casa. Su "MVP" combina pan y salsas caseras, carne gallega de chuletón madurado 60 días y brisket de Angus cocinado a baja temperatura durante 48 horas con adobo cajún. Como broche final, un misterioso "Polvo Florida" que solo descubrirán quienes se animen a probarla. Se trata de una creación exclusiva para The Champions Burger, por lo que únicamente podrá degustarse durante el evento.

Del 13 al 24 de agosto, en The Champions Burger A Coruña, el público tendrá la oportunidad de apoyar a Carnivale Burger, única representante local frente a competidores de toda España. Porque en cada bocado, esta hamburguesería demuestra que una burger también puede ser alta cocina.