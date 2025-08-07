Dos turistas canarios prueban la tortilla de Betanzos y este es su veredicto: "Está súper rica"

La tortilla de patata es un emblema de la gastronomía gallega, reconocida por su sabor y versatilidad. Presente en bares, restaurantes y hogares de toda la región, la tortilla de patata es mucho más que un simple plato: un símbolo de la cultura gallega.

En Galicia, la tortilla se prepara al estilo Betanzos: con el interior muy jugoso, rozando lo líquido, lo que para muchos es lo crudo. Aun así, su sabor auténtico y su textura inconfundible conquistan paladares de todo el país.

"Para nosotros, todo un acierto"

Turistas de todas partes se animan a probar la tortilla de Betanzos, como la pareja canaria detrás de la cuenta de TikTok @guachinchesmodenros.

Aprovechando las vacaciones y las agradables temperaturas, Jonay y Joana han viajado a la Península para probar uno de los grandes emblemas de la gastronomía gallega, reconocido en todo el país: la famosa tortilla de Betanzos.

Hay quien prefiere una tortilla estilo Betanzos y quienes se inclinan por versiones más cuajadas. Sea cual sea la preferencia, la pareja canaria tiktoker @guachinchesmodernos lo tiene claro: "Acabamos de comer una tortilla de Betanzos y salimos hartos".

En un vídeo publicado en redes sociales, Jonay y Joana comparten su experiencia en el bar Galicia de Betanzos. La pareja comienza abriendo el apetito con una media ración de pulpo á feira y lanza un consejo clave a sus seguidores: "Dice que si no comes con palillo, es un pecado".

Betanzos es un pueblo bonito, pero la verdad es que nosotros siempre vamos por la tortilla😂 Tenía que suceder así y fue perfecto, caímos en el lugar con la peor nota de Google, pero oye, qué bueno estaba todo. En total pagamos 68,20€ Bar Galicia 💳 ❌ No dispone de datáfono ♿️ Esta en pendiente 📍Venela Campos, Betanzos ⏰ de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 01:00 miércoles: cerrado 🙆🏼‍♂️Esta es nuestra humilde experiencia de este lugar. ¿Probarías la tortilla así de líquida?🙋🏼‍♀️

Después, descubren otros clásicos gallegos como los pimientos de Padrón -en realidad, son de Herbón- y la zorza, antes de enfrentarse al plato estrella: "Muchos dirán que está cruda y que es para comer con pajita", bromea Joana, a lo que Jonay responde: "Está súper rica".

"La dueña nos atendió de 10 y la comida está buenísima. Para nosotros, todo un acierto", asegura la pareja en su último vídeo.

Con más de 25.000 reproducciones y 700 likes, el vídeo ha generado numerosas reacciones por parte de los usuarios, muchos de los cuales coinciden en que la tortilla de Betanzos es un auténtico manjar: "Es de lo mejor que hay", comenta uno de ellos, mientras otro añade: "La tortilla la prefiero más cuajada, pero es cierto que alguna que probé en Betanzos estaba buenísima".

Jonay y Joana acertaron de lleno, y es que el bar Galicia se ha llevado varios premios populares a la Mejor Tortilla de Betanzos en los últimos años. El establecimiento, situado en la calle Venela Campo 18, se alzó con el galardón en 2020, 2021, 2022 y 2023.