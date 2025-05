Un influencer americano se enamora de las gallegas patatas Bonilla: "Las patatas fritas más lujosas del mundo"

Las patatas Bonilla continúan ganando adeptos en todo el mundo. Después de ser un producto incluido en la lista de productos estrella 2024 de la conocida presentadora y empresaria Oprah Winfrey, ahora el conocido influencer americano Nick O'Brien presenta en uno de sus vídeos el proceso que se lleva a cabo para crear las que para él son "las patatas fritas más lujosas del mundo".

Nick O'Brien es un influencer estadounidense que se dedica a hacer vídeos de sus diferentes viajes y descubrimientos en cada lugar que visita. Amante de la cultura española, el conocido por el usuario @NickLovesSpain en X (antes Twitter) ha acudido en uno de sus últimos vídeos a la fábrica de patatas Bonilla para presentarnos el proceso de creación y su opinión sobre este exquisito manjar.

"The best potato chips in the world - from Galicia, Spain"

El influencer estadounidense se confiesa como un absoluto fan y enamorado de las patatas Bonilla en su vídeo. Este emblema de la gastronomía coruñesa no deja de ganar popularidad con el paso de los años. Tras colarse en oscarizadas películas y ser un must imprescindible de Oprah Winfrey, llega el momento de Nick O'Brien, el conocido amante de la cultura española que no ha dudado en expresar su opinión sobre las patatas Bonilla.

El sabor y la elaboración de las patatas fritas Bonilla a la Vista han logrado convertirse en uno de los productos más prestigiosos de nuestra gastronomía, conquistando los paladares de miles y miles de personas en todo el planeta.

The best potato chips in the world — from Galicia, Spain 🇪🇸✨ pic.twitter.com/qBVxorVAhA — Nick O'Brien (@NickLovesSpain) May 2, 2025

Este popular creador de contenido ha visitado la fábrica de patatas Bonilla para grabar un vídeo compartiendo el proceso de preparación de este gran producto coruñés. En este vídeo ha explicado el paso a paso de creación, comenzando con su opinión sobre ellas: "Las patatas fritas más lujosas del mundo".

Como todos sabíamos antes de terminar el vídeo, el influencer ha quedado rendido a estas deliciosas patatas que enamoran a todo aquel que las prueba. Así, no ha dudado en señalar que son "The best potato chips in the world".