Dónde comer en Galicia, según el director Jorge Coira

En la tercera temporada de Rapa, Jorge Coira se pone una vez más detrás de las cámaras regresando a la dirección de la aclamada serie gallega. El director, natural de Rábade, disfruta de rodar en Galicia entre muchos motivos por la oportunidad de descubrir y acercarse a entornos menos conocidos.

La tercera entrega de Rapa, que le mereció el premio a mejor dirección junto a Javier Cámara en los Premios Mestre Mateo fue, además, la oportunidad de regresar y "poder compartir Galicia con todos los que quieran acercarse a la serie". En este artículo nos comparte, además, sus recomendaciones culinarias.

Dónde desayunar

Pico Pao Café en Bertamiráns. Pico Pao Café IG

Aunque su lugar favorito para desayunar es "a terraza da miña casa", Coira admite que Pico Pao, una cafetería de Bertamiráns, es un lugar "moi acolledor. Fixeron algo moi chulo e teñen unha oferta moi diversa e chula".

Dónde tomar el aperitivo

Para la hora del vermú, el director tira más cerca de casa para recomendar la zona de vinos de Lugo. En concreto, cita el Tosar, un local que frecuentaba con sus amigos y que evoca buenos recuerdos.

"É o lugar perfecto para tomar un aperitivo e desfrutar do ambiente", señala, destacando la zona por su "diversidade e un ambiente no que se nota moito a alegría do desfrute de estar xuntos. Ten una enerxía moi simpática".

Dónde comer

El exterior de A Horta do Obradoiro (Cedida).

Para comer, Coira recomienda su favorito de Santiago, A Horta d'Obradoiro, un local con una finca de 200 metros y que cuenta con el sello Bib Gourmand en 2025.

En palabras del director, "é unha delicia" por sus propuestas que mezclan "cociña tradicional con cociña actual de fusión. Fan cousas espectaculares. Ademais, o lugar está moi ben montado e respírase un ambiente de xente que ten moito cariño polo que fai. O chef, Kike, paréceme un tipo espectacular".

Con tanta propuesta, resulta difícil quedarse con un plato, pero Coira destaca las orejas preparadas de tres formas diferentes; "un dos platos máis espectaculares que probei na miña vida".

Dónde merendar

Café del Centro, en Lugo. Café del Centro

Siguiendo con recomendaciones que destacan no solo por sus cartas, sino por sus entornos, el director regresa a Lugo para citar el Café del Centro, un lugar histórico de Lugo.

"Fun moitísimas veces. Está nesa praza, que é unha preciosidade, unha praza moi viva de novo cunha enerxía moi vital", resalta.

Dónde cenar

Preparación del servicio en A Tafona by Lucía Freitas (Cedida).

Para la cena, el director señala sin lugar a dudas el restaurante de Lucía Freitas en Santiago, A Tafona, que ostenta una Estrella Michelin desde 2018.

En palabras de Coira este es un sitio "espectacular" porque "ir e tomar un menú degustación é como facer unha viaxe por sabores totalmente diferentes uns doutros e dunha intensidade e riqueza poderosísima".

Dónde copear

Pub Atlántico en Santiago. Pub Atlántico

Por último, aunque Jorge Coira ya no es de ir de copas, sí que recomienda un lugar que en otra época fue "a miña segunda casa".

Se trata del Atlántico, en Santiago. "Aí pasei moitos anos. Son amigos. Toda a miña pandilla, no sentido máis amplo da palabra, víamonos alí", recuerda. Ahora, este pub apuesta por cócteles de nivel, pero para el director es un rincón que evoca recuerdos de juventud.

"Aínda hai cousas miñas por aí colgadas. Non sei se algunha claqueta ou fotos de rodaxes e cousas así, porque era un pub moi ligado a un ambiente teatral —fue sede del grupo de teatro Chévere—. Cando cheguei a estudar a Santiago, en pouco tempo convertiuse na miña segunda casa e evoca esa época divertídisima e moi intensa".

Algunas de sus obras, como La Garrapata o 18 comidas, contaron con personal del Atlántico, como recuerda el pub en su web.