Ni cocer ni reposar las patatas: el truco para hacer una jugosa tortilla de Betanzos de mi abuela gallega

La tortilla española es el plato por excelencia en todo el país, sobre todo en Galicia, donde se lleva a cabo una de las mayores creaciones, la tortilla de Betanzos (A Coruña). La que conocemos con ese nombre es sin cebolla y muy poco hecha, de las que prácticamente puedes comer con cuchara y que precisamente por eso no encanta a todo el mundo. Sin embargo, es un verdadero manjar que, aunque parezca que sí, no es nada fácil conseguir esa textura y sabor tan exquisito. Por ello, te contamos el truco para hacer una tortilla de patata súper jugosa y sorprender a tus invitados.

Concello de Betanzos Café Segundo gana el premio a la mejor tortilla 2024 de Betanzos (A Coruña)

Más o menos hecha, con o sin cebolla, con chorizo, vegetal, con calabacín, vegana, con pimientos, con patatas de bolsa... la tortilla de patata ofrece un sinfín de combinaciones para adaptarse a todos los paladares. Seguro que la que más llama tu atención es la de tu abuela o madre, pero si hay una que se ha ganado un amplio reconocimiento a nivel nacional, esa es la tortilla de Betanzos.

El truco para hacer una tortilla jugosa estilo Betanzos

Hay quien prefiere una tortilla estilo Betanzos y que no acepta ningún otro tipo, y los hay que son más de las tortillas "mazacotes". Al final, los gustos de cada uno difieren bastante y lo importante es que todos comamos lo que más se ajusta a nuestras preferencias. No obstante, teniendo en cuenta que estamos en Galicia, lo más probable es que por aquí haya más lectores fanáticos de la primera opción.

Tortilla de patata al estilo Betanzos Cocinillas

Seguro que lo has intentado más de una vez, pero nunca llega a salirte la tortilla tan jugosa como deseas. Quizá no tienes la maña suficiente y terminas dejando las patatas demasiado cocidas o demasiado fritas, también puede ser que las cortes en rodajas muy gruesas, o incluso que eches poco huevo en comparación con la cantidad de patatas añadidas. Si por el contrario todos estos ejemplos no son tu caso, entonces lo que necesitas es el verdadero truco para lograr la tortilla más cremosa: cómo batir el huevo y añadir más yemas.

La importancia radica en cómo se baten los huevos. Es importante no batirlos, sino mezclarlos. Puedes probar a hacerlo con una cuchara o una espátula. De lo contrario, al batir los huevos con tenedor entra mucho aire en la mezcla y se forma esa textura espumosa que, a priori, puede parecer cremosa, pero no lo es. También es conveniente echar un par de yemas más, sin la clara, porque le aporta un toque de cremosidad muy especial. Así, evitas que haya demasiado huevo líquido en la mezcla.

En el momento en el que añadas las patatas al recipiente con los huevos y las yemas, continúa mezclando todo con la cuchara, sin llegar a batir. Deja reposar el mejunje unos cinco minutos, y te aseguramos que conseguirás una mezcla súper consistente y jugosa.

Una vez lleves todo a la sartén, trata de que no se cuaje por dentro y tampoco que no se dore por fuera, de lo contrario no podríamos estar hablando de la tortilla de patatas estilo Betanzos. Fuego lento, vuelta y vuelta, y ¡listo! Ya tienes tu tortilla de patata súper cremosa lista para comer.