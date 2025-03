Mexicanos prueban la Estrella Galicia: "Muy amarga, no me encanta"

Lo que a nosotros nos parece algo tan corriente como un Aquarius de naranja, en otras partes del mundo no han escuchado ni hablar de ello. Unos tiktokers mexicanos que se dedican a probar bebidas de otras partes del mundo, han querido mostrar a sus compadres sus sensaciones al probar marcas españolas. Entre ellas están el Aquarius, pero también, la Estrella Galicia.

Pudieron haber escogido la Mahou, pero, por lo que sea, se decantaron por la rubia gallega. Después de hacer una cata del Aquarius de naranja, que les dejó impresionados por no tener gas, se lanzaron a abrir una Estrella. "Muy amarga, no me encanta", dijo uno de ellos con tono decepcionante. Sin embargo, su hermano reconoció que sí le había gustado.

Los tiktokers mexicanos les dieron a la Estrella Galicia un 7 y un 8,5 de nota. Nada mal para ser la primera vez que la prueban. "Es buena, pero no mi favorita", añade el más difícil de impresionar. A continuación abren una 1906. "Más premium", dice uno de ellos. A diferencia de la Estrella, la otra marca de la compañía les dejó impresionados. "Como dirían en España, esta me mola", ríe. De hecho, esta recibió un sobresaliente en las valoraciones.

No es la primera vez que gente de otros países posa con una Estrella en la mano. Celebrities como Kendal Jenner, Kylie Jennes o Chiara Ferrangi subieron publicaciones a su feed de Instagram con una birra con el sello gallego en la mano. De hecho, el simple acto de las hermanas Jenner le hubiera costado a la compañía 2 millones de dólares en publicidad.