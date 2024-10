Galicia pone el broche de oro al evento 'Out of the Blue' celebrado en Matosinhos

Participación gallega en el último día del evento gastronómico. Out of the Blue.

El gran evento 'Out of the Blue' llega a su fin tras varias jornadas en las que los grandes protagonistas fueron el turismo y la gastronomía compartida entre Portugal y Galicia. Proyecciones multimedia, fiestas, showcookings, visitas guiadas, talleres, menús degustación... una gran primera edición de lo que esperemos sea una cita anual recurrente en nuestros calendarios.

Ayer, tras una visita a CIIMAR (Centro Interdisciplinario de Investigación Marina y Ambiental), amantes y expertos del sector se reunieron en el Mercado de Matosinhos para conversar sobre el papel de las algas en la estabilidad del ecosistema marino así como su potencial en la gastronomía.

Tuvimos entonces la oportunidad de escuchar al amable biólogo Sergio Baamonde López como representante de AlgaMar, la primera empresa española especializada en la recolección, secado y elaboración de algas marinas para uso alimentario.

Activos desde 1996, Sergio recalcó el gran esfuerzo que supuso comenzar en un sector que entonces era tan poco conocido. "Nos chamaban tolos", admitió. Ahora, aun con mucho camino por delante, reconoce que cada vez son más cocinas las que integran este producto y más clientes los que lo demandan. "Afortundamente en Galicia xa se considera un recurso máis e está regularizado", confirmó.

Intervención de Sergio Baamonde. Out of the Blue.

Tras contar un poco sobre los beneficios de las algas, Sergio aportó datos muy interesantes que dejaron al público reflexionando. "Utilizar as algas na gastronomía non é algo innovador aínda que se pense que sí... hai estudos que demostran que hai moitos séculos, no mesolítico, os seres humanos xa se alimentaban de algas, de herbas do litoral". Quiso aclarar entonces que AlgaMar no descubrió sus beneficios y aportaciones a la alimentación, sino que recuperó esa costumbre de incluir las algas en nuestra dieta. "En culturas como a oriental se recuperou antes e se mantivo, pero agora tamén as temos en conta en Galicia", concluyó.

Degustación de algas. Out of the Blue.

A última hora de la tarde tuvo lugar también en el Mercado de Matosinhos, la mesa redonda titulada "As mulleres nos sistemas alimentarios", donde la chef gallega Lucía Freitas compartió escenario con Diana Barnabé, de Estúdio Cozinha, y la periodista Alexandra Prado Coelho.

Con el objetivo de poner en valor el papel de las mujeres en el sector alimentario, Lucía dejó de lado su faceta cocinera y volcó la conversación en su proyecto vital más importante: Amas da Terra. Una iniciativa con la que Freitas tiene como objetivo "devolver a tantas mulleres o que fixeron por min agora que teño certo poder de que a xente me escoite", afirmó.

Intervención de Lucía Freitas. Out of the Blue.

Con un objetivo claro - llevar el foco al trabajo que muchas mujeres realizan desde hace años - Lucía pretende poner en valor de todas aquellas que se encargaron de mantener las tradiciones, los recetarios y la cultura gallega sustentando el territorio aun siendo las grandes olvidadas. "O seu traballo dase por sentado", explicaba, "pero é o momento de que elas e todo o mundo vexan o valor e o prezo que hai detrás de todo iso que fan".

De hecho, la chef gallega no dudó en afirmar que es el momento de la mujer en un montón de territorios, como por ejemplo en la cocina, y que es necesario unir fuerzas para apoyarnos unas a otras. "O primeiro teito que temos que romper é o que nos impoñemos nós mesmas... logo xa virán outros máis", expresó, "é preciso crecer todas xuntas".

Lucía presenta "Amas da terra" Out of the Blue.

Y para terminar el día, el chef gallego Iván Domínguez (restaurante NaDo) y el chef portugués Arnaldo Azevedo compartieron cocina para elaborar un menú que se sirvió en el restaurante Bistrô by Vila Foz.

Empanada de Liscos, Berbigão à Bulção Pato, Vieira da Galiza quadrada em água do mar e Holandesa de Chalotas, Sapateira con camarão da Costa e moqueca, Salmonete con daikon e nage de mexilhão, e Corvina na brasa con presunto e espinafres, fueron los seis platos que compusieron este menú que se elaboró a cocina abierta en pleno Mercado de Matosinhos.

Iván y Arnaldo. Out of the Blue.

Ambos chefs demostraron lo bien que sus cocinas se entendían en conjunto con propuestas maridadas con vinos Poças Fora da Série. Para finalizar, fue el gallego el encargado de dejar el sabor de boca dulce final con su mítico Flan "do NaDo", regalando a todos los presentes una excusa perfecta para visitarlo en su restaurante de A Coruña.

Flan do NaDo Out of the Blue.

Sin duda una última cena sublime que puso el broche de oro a un evento 'Out of the Blue' del que ya esperamos una segunda edición, para poder seguir compartiendo todo lo que Galicia y Portugal tenemos en común y lo fuertes que somos ambos territorios cuando olvidamos la frontera que, en el fondo, nunca nos ha llegado a separar.