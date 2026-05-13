El restaurante de Ferrolterra donde el marisco gallego y las vistas a la ría conquistan desde hace 50 años

Una mirada desde lo alto a la Ría de Ferrol…aquí desde Magalofes (Fene)...en el Restaurante Muiño do Vento. La Familia Varela-Vázquez nos invita a disfrutar de la gastronomía de verdad, la de siempre, donde el producto es el gran protagonista.

Desde 1975 (han cumplido y celebrado su 50 aniversario) dando bien de comer y con la misma ilusión y ganas de cuidar y mimar a sus clientes.

Los hermanos Carlos y José Juan cogieron el relevo de sus padres Estrella y Gabriel que empezaron este negocio entre fogones, con mucho cariño y dedicación les transmitieron ese amor por la gastronomía, que ellos continúan con la misma ilusión de ofrecer una cocina dedicada a los mejores mariscos y pescados de nuestras costas.

Comenzamos el viaje con sus almejas a la plancha “a su manera”, con la garantía de calidad de la ría de Ferrol y acompañadas con una salsa especial buenísimas, de la que Geno, el Jefe de Cocina, con una sonrisa no me quiere desvelar ningún secreto de la elaboración de los platos.

A continuación nos sorprenden con unas cigalas vivas gallegas de la Asturiana (puesto del mercado de la Magdalena de Ferrol con una historia de más de 80 años vendiendo los mejores mariscos a los Restaurantes de Ferrolterra), que hacen las delicias de los comensales.

Chuletillas Susana Fernández

Pescados y carnes

Carlos nos habla también de los percebes, las gambas de Huelva y de los camarones de la ría demostrando que aquí podemos disfrutar de una variedad de productos de temporada.

Luego nos lleva a otro de sus platos favoritos y cada cuál mejor, “ el salpicón de bogavante gallego”, que es su orgullo, uno de los platos más demandados por sus clientes.

Ahora pasamos a uno de sus pescados favoritos, como no, el mero y para continuar de la tierra… las chuletitas de cordero con su salsa especial que las hace imprescindibles.

Y para terminar su postre estrella, “una mousse de queso con miel y tejas de almendra“, auténticamente deliciosa.

Después de recorrer su casa y sus platos nos quedamos con la calidad y el placer del buen comer de una cocina gallega tradicional y muy cuidada, donde el producto es el gran protagonista.

Si además lo maridamos con un buen vino, pues disponen de una bodega muy seleccionada con más de 500 referencias, la experiencia será inolvidable.

En el lugar donde antiguamente había un molino de viento, allí en lo alto encontrarás un lugar donde disfrutar y enamorarse todavía más de nuestra cocina.

Una mirada desde lo alto de Ferrolterra, donde el viento y su molino harán que tu frase sea “y volver, volver, volver, a este restaurante otra vez…”