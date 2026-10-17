Jorge Río gana por tercera vez el concurso de tortilla casera de Betanzos (A Coruña)

Jorge Río Cortés se ha proclamado ganador por tercera vez del concurso de la mejor tortilla casera de Betanzos, celebrado este sábado en el salón azul del edificio Liceo. La competición reunió a 13 participantes, la cifra más alta registrada hasta ahora, y terminó con Pablo Tomé Crespo en segunda posición e Inés Muller Guevara en la tercera.

El jurado estuvo presidido por Pepa Miranda, de Casa Miranda, ganadora en varias ocasiones del concurso a la mejor tortilla de Betanzos y que este año anunció su retirada. También formaron parte de él representantes de ACEBE y de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo y Lar de Unta. Sus integrantes destacaron el nivel de las elaboraciones presentadas y la dificultad para seleccionar las tres mejores en una final muy igualada, que congregó a numeroso público.

El ganador recibió un trofeo conmemorativo y un lote de productos de Aceites Abril y del Ayuntamiento de Betanzos. Los participantes que ocuparon el segundo y el tercer puesto también fueron premiados con lotes de productos del patrocinador y del Consistorio.

Cinco locales compiten por la mejor tortilla de Betanzos

La XVI Semana de la Tortilla afronta este domingo su jornada final con el concurso profesional, en el que cinco establecimientos se disputarán el reconocimiento a la mejor elaboración de esta edición. La final comenzará a las 12:00 horas en el Mercado Municipal del casco histórico, una ubicación novedosa para esta competición, que también se retransmitirá a través del canal de YouTube y las redes sociales del Ayuntamiento.

Los finalistas son Adega Lastras, Mesón Café de Segundo, Restaurante Casanova, Mesón Avenida y Bar O Rabel. Los cinco fueron seleccionados por el jurado semanal tras probar las tortillas de los doce negocios hosteleros participantes. Los responsables de esta primera valoración destacaron la igualdad entre las propuestas y la dificultad para escoger a los finalistas.

El jurado profesional estará integrado por el chef con estrella Michelin Luis Veira, Antonio Amenedo, del Pazo de Santa Cruz de Mondoi, y Gorka Rodríguez, de la pulpeira de Melide. Su valoración determinará cuál de los establecimientos se lleva el premio de esta edición, que vuelve a poner el foco en uno de los productos gastronómicos más reconocidos de Betanzos.

Doce establecimientos participan en la Semana de la Tortilla

La programación gastronómica comenzó el miércoles 14 de octubre y se prolonga hasta este domingo 18. Durante estos días, vecinos y visitantes pueden degustar tortillas en los doce establecimientos inscritos: Adega Lastras, Tortilla y Punto, Café Banca, A de Pedro Panadería, Mesón Café de Segundo, Cafetería Yocri, Mesón Avenida, Restaurante Casanova, Bar Galicia, Bar O Rabel, La Travesía Vinos y Restaurante ONZE.

El precio establecido es de 2,50 euros por tapa y 20 euros por tortilla entera. El horario habitual para servirlas es de 13:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas, aunque los viernes y sábados el servicio de tarde se amplía hasta las 23:00 horas. Algunos establecimientos pueden ofrecer horarios más amplios.

Los locales participantes están identificados con el cartel de la Semana de la Tortilla. Además, el público puede consultar la información de la iniciativa a través de GastroBetanzos, la aplicación municipal disponible para dispositivos Android e iOS, que permite localizar los negocios adheridos, participar en sorteos y votar por la tortilla favorita.

Sorteos y premio a la tortilla más popular

La participación del público también tiene recompensa. Quienes visiten cinco de los establecimientos inscritos pueden completar el folleto informativo con los sellos correspondientes o escanear los códigos QR exclusivos de cada local a través de GastroBetanzos. Una vez acreditadas las cinco visitas, entrarán en el sorteo de diferentes premios.

Entre ellos figuran tres experiencias gastronómicas para dos personas en restaurantes certificados con la Marca de Calidade de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, tres lotes de productos promocionales de Coca-Cola y cinco vales de compra Acebecheques de 100 euros cada uno, canjeables en los comercios asociados a ACEBE CCA.

Completar los cinco establecimientos también permite votar por la tortilla preferida para elegir al ganador del Premio Popular de la XVI Semana de la Tortilla. La votación puede realizarse mediante la aplicación móvil o a través del folleto informativo, de manera que la clientela participa directamente en el reconocimiento a la elaboración que más le haya gustado.