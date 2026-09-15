Doble festival gastronómico a partir del 17 de septiembre con tartas de queso y hamburguesas a 10 minutos de A Coruña

Los festivales gastronómicos son cada vez más habituales en Galicia. Incluso, muchos de ellos realizan varias paradas en diferentes municipios gallegos, ofreciendo así la posibilidad al mayor número de personas posible de disfrutar de diferentes manjares gastronómicos. Kebabs, hamburguesas, cerveza, tartas de queso... son solo algunas de las opciones que ya han cosechado un gran éxito.

Este fin de semana, es el turno de Culleredo (A Coruña), que vivirá un doble festival gastronómico del 17 al 20 de septiembre: la Burger Fest y la CheeseCake Fest. Una cita que no te puedes perder en la Explanada Multiusos de O Burgo, sobre todo si eres fan de alguno de estos dos productos.

Hamburguesas y tartas de queso a reventar

No cabe duda de que las hamburguesas han ganado gran popularidad en los últimos años. Atrás quedó la típica hamburguesa completa para dar paso a elaboraciones más trabajadas, con ingredientes de todo tipo, panes de colores y todo lo que te puedas imaginar.

Lo mismo ocurre con la tarta de queso, uno de los postres que más han triunfado en los últimos tiempos. Diferentes sabores, texturas y toppings entre los que no podrás resistirte.

Y este fin de semana, si eres fan de alguno de los productos, o de ambos, tienes una cita en Culleredo. Desde este jueves 17 y hasta el domingo 20 de septiembre, O Burgo es tu sitio ideal para disfrutar de este doble festival gastronómico.

Durante estos cuatro días "para probar, repetir y encontrar tus favoritas", la Explanada Multiusos de O Burgo se llenará de una gran variedad de hamburguesas para todos los gustos y un montón de sabores de tartas de queso entre las que te costará elegir.

"La Burger Fest y La Cheesecake Fest aterrizan juntas en Culleredo para llenar O Burgo de burgers brutales, tartas de queso y mucho ambiente", dicen en su publicación en redes sociales. Todavía no han anunciado los horarios, por lo que se recomienda estar al tanto de sus novedades en Instagram.

Tampoco se conocen los precios oficiales pero sí podemos tomar como referencia el coste y sabores disponibles en otros municipios gallegos en los que han hecho paradas: las tartas de queso tenían un precio de 8 euros y había 10 variedades (Happy Hippo, Nutella, Clásicas, Limón, Dinosaurus, Raffaello, Pistacho, Pantera Rosa, Oreo y Choco blanco con mango).

Gran sorteo

La organización de ambos festivales ha anunciado, a través de sus redes sociales, un sorteo de 25 hamburguesas y 25 tartas de queso.

Para hacerte con ellas, tan solo tienes que seguir en Instagram a @laburgerfest_, darle me gusta a la publicación y mencionar en comentarios a alguien con quien te gustaría ir a esta cita gastronómica. Por supuesto, puedes comentar todas las veces que quieras para tener más posibilidades.

Además, si compartes la publicación en las historias tendrás más posibilidades de ganar. Los ganadores los publicarán el sábado 19 a través de stories.