¿Cuánto cuesta salir por A Coruña? El pack completo de cañas, cena, alguna copa y lo que surja

Llega septiembre, volvemos a la rutina y también vuelven los planes. Por muchas vacaciones que te hayas pegado, cuando menos te lo esperas toca volver a abrir la cartera. Que si cumpleaños, que si despedidas, que si un día con los del curro, otro con los amigos. Cuando te quieres dar cuenta llega diciembre y ya reenganchas otra vez con las cenas de Navidad.

Son muchos los que no perdonan una salidita los viernes —y también los sábados—. Y menos mal, de alguna forma hay que salir de la rutina. Pero es entonces cuando toca echar cuentas y ver cuánto dinero se nos va con cada una de esas salidas. Obviamente, depende de muchos factores: el plan, la edad o el lujo que te quieras dar.

Sin embargo, si nos centramos en la zona centro, que es, por predilección, donde suele quedar la gente para juntarse algún finde que otro, más o menos se puede hacer una estimación si lo que buscas es el típico pack de cervecitas, picoteo, copas y... lo que surja.

Si hacemos un repaso por la zona del centro, podemos ver que las opciones son amplias. Desde bares de picoteo en los que puedes unir las cañas con las tapas hasta restaurantes de mantel y cubiertos. Si lo que buscamos es un 2x1 —tomar algo mientras cenamos—, los precios no bajan de los 20 o 30 euros.

Según Héctor Cañete, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, es complicado hacer un cálculo. Pero si algo tiene claro es que, en general, "ha habido una caída del consumo". Y es que, al estar tan cara la vida, eso "repercute directamente en la hostelería".

"Desde la cesta de la compra, pasando por la energía y también la vivienda", cuenta. Y eso afecta directamente al consumo. Se ha notado en el mes de agosto, cuando la gente ha gastado menos en comparación con años anteriores. "La gente no va a dejar de ir al supermercado por salir a cenar una noche", explica.

Picoteo: cerveza y dos tapas por menos de 10 euros

En este sentido, son muchos los que tiran de ofertas como La Bombilla o el Vita-k, en la calle Galera. En ambos tienes una cerveza y dos tapas por menos de diez euros. "Otros van directamente a un sitio en el que pongan pincho con la consumición", asegura Cañete.

Calle Galera en una noche de agosto P.M

Algo más complicado de encontrar en el centro, aunque hay algunos puntos concretos como la Jamonería Samaín, en la plaza de la Cormelana, donde ponen embutido con la consumición, al igual que en la Jamonería El Pinar, en la calle de la Franja. Y, en caso de quedarte con hambre, el resto de productos de la carta son sencillos y baratos.

Raciones para compartir: entre 20 o 30 euros

Sin embargo, si lo que buscas es sentarte y comer de raciones, muchos grupos tiran de sitios como la Taberna do Cunqueiro, donde el ticket medio ronda los 20 o 30 euros. Igual que en la Pulpeira de Melide, la Taberna da Galera o el Serrano, entre otros tantos locales típicos de la zona que rondan ese precio.

Según el hostelero, este es precisamente el tipo de locales que se buscan ahora que cuesta más tirar del bolsillo para este tipo de planes. En ese caso, con un par de cañas y la cena ya te has gastado unos 30 euros de media. Con esto, ahora sería cuando alguien suelta el típico comentario de "a por el digestivo".

Copas a ocho: el marcador sube a unos 40 euros

De media, las copas en el centro no bajan de ocho euros. Por lo que el marcador sube a unos 40 euros si te conformas con una copa y nada más. Casa Narcisa, La Tóxica, Infame o Azca, este último más alejado, en la Ciudad Vieja, son lugares por excelencia para ir después de cenar.

En todos ellos el ticket medio puede ir desde unos pocos euros hasta los 20 o 30, aunque en este sentido resulta complicado calcular el gasto. En todos los grupos está el que no bebe ni una gota de alcohol, el que bebe una o dos, o el que se bebe hasta el agua de los floreros.

Si contamos con que nos hemos tomado un par de copas, ya nos hemos gastado la friolera de 50 euros en lo que tan solo habrán sido unas tres o cuatro horas de nuestra noche. Es aquí donde el grupo se dispersa: los que tienen planes pendientes el domingo se marchan y a los que no hay que insistirles mucho para quedarse se van a lo que surja.

Y lo que surja... Entrada a la discoteca, unos diez euros más

Pocas son ya las discotecas que no cobran entrada. En la zona de La Marina, locales como Backstage o La Cúpula cobran entre 10 y 12 euros por entrada. Eso sí, incluyen una consumición. En la zona de Palexco, más de lo mismo, excepto algunos locales de la planta superior, que solo cobran en fechas concretas.

Sumamos 12 euros al marcador y ya son 62 euros. Aquí dejamos de contar, porque dentro cada uno es libre de hacer lo que quiera y pedir lo que quiera. En definitiva, en este caso decidimos parar de contar al llegar a los 60 euros.

Sin embargo, Cañete estima que cada vez es menos la gente que desembolsa ese gasto todos los fines de semana. "¿Quién se lo puede permitir?", lamenta. "Y menos una de resturante en la que te puedes gastar unos 50 euros por cabeza", añade.

Ya no es solo que la gente gaste menos. Como ya hemos comentado en reportajes anteriores, la gente también bebe menos y eso se nota en el consumo. Sea como sea, si algo bueno tiene A Coruña es que cuenta con una oferta amplia para aquello que busque cada uno: desde una cena de lo más barata pensada solo en tapas hasta un restaurante donde poder pegarte un lujo de vez en cuando.