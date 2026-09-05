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Dónde comer en A Coruña, según Edu Lamas, jugador del HC Liceo
El coruñés ha regresado esta temporada al club herculino
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Edu Lamas conoce bien A Coruña y sus rincones. El jugador del HC Liceo ha vuelto a casa este verano firmando por dos temporadas con el conjunto colegial.
El coruñés vuelve a su equipo con 35 años, en la que es su tercera etapa en el equipo después de una exitosa carrera en Portugal.
En su regreso a la ciudad herculina siete años después, Lamas comparte con Quincemil algunos de sus lugares predilectos de la ciudad.
Dónde desayunar
- Sieiro: Rúa Manuel Murguía, 4, 15011 A Coruña
- El Rompeolas: Rúa Manuel Murguía, 6, 15011 A Coruña
- Andén 57: Av. Buenos Aires, 1, 15011 A Coruña
El día comienza para Edu Lamas con un buen desayuno. Para recomendar, el jugador propone tres lugares diferentes. "El Sieiro por sus embutidos y tostas top, el Rompeolas por la tapa de tortilla y el café y el Andén 57 por las vistas".
Todos ellos muy cerca de Riazor, donde el propio equipo compite en sus partidos como local.
Dónde comer
- Pulpeira de Melide: Praza de España, 16, 15001 A Coruña
- Destapa: Rúa María Puga Cerdido, 8, 15009 A Coruña
A la hora de la comida, Lamas se decanta por dos propuestas diferentes.
Por un lado, recomienda la tradicional Pulpeira de Melide. Por otro, "por sus pescados y la carne", aconseja ir al Destapa.
Dónde merendar
- Bonilla: Rúa Juan Flórez, 30, 15004 A Coruña | Rúa Galera, 52, 15003 A Coruña | Rúa Real, 54, 15003 A Coruña | Rúa Barcelona, 43, 15010 A Coruña
- Pandelino: Rúa Rosalía de Castro, 7, 15004 A Coruña
A media tarde, el jugador del Liceo decanta la balanza en el tradicional debate coruñés. Lamas es de Bonilla, y recomienda sus churros para una buena merienda.
Y para los días que no sean de tazas de chocolate, recomienda otro local del centro de la ciudad conocido por su amplia oferta de dulces, el Pandelino.
Dónde cenar
- Culuca: Av. Arteixo, 10, 15004 A Coruña
- O'Secreto: Rua Alameda, 18, 15003 A Coruña
- A Espiga: Rúa Santiago, 4, 15001 A Coruña
Cuando cena fuera de casa, el coruñés tiene claro su top de recomendaciones.
Del Culuca destaca sus clásicos y reconocidos callos, además de su ensaladilla, todo ello en una carta que ofrece "una cocina top".
Otra propuesta de Lamas el O'Secreto, por sus "rueda de ibéricos, su carne y su pescado".
Además, también se anima a recomendar cenar en A Espiga "por su cocina de temporada y de proximidad".
Dónde copear
"Hace tiempo que no voy de copas", reconoce Lamas, aunque se anima a recomendar, no un lugar, pero un par de zonas: la Marina y la plaza José Selier, donde La Urbana.
"Recomiendo cualquier local que tenga buena música", añade.