Dónde comer en A Coruña, según Edu Lamas, jugador del HC Liceo

Edu Lamas conoce bien A Coruña y sus rincones. El jugador del HC Liceo ha vuelto a casa este verano firmando por dos temporadas con el conjunto colegial.

El coruñés vuelve a su equipo con 35 años, en la que es su tercera etapa en el equipo después de una exitosa carrera en Portugal.

En su regreso a la ciudad herculina siete años después, Lamas comparte con Quincemil algunos de sus lugares predilectos de la ciudad.

Dónde desayunar

El Rompeolas. Quincemil REUTERS

El día comienza para Edu Lamas con un buen desayuno. Para recomendar, el jugador propone tres lugares diferentes. "El Sieiro por sus embutidos y tostas top, el Rompeolas por la tapa de tortilla y el café y el Andén 57 por las vistas".

Todos ellos muy cerca de Riazor, donde el propio equipo compite en sus partidos como local.

Dónde comer

Pulpeira de Melide Enrique Romanos Tardío

A la hora de la comida, Lamas se decanta por dos propuestas diferentes.

Por un lado, recomienda la tradicional Pulpeira de Melide. Por otro, "por sus pescados y la carne", aconseja ir al Destapa.

Dónde merendar

Rosa Lousa, propietaria de Pandelino en A Coruña Quincemil

A media tarde, el jugador del Liceo decanta la balanza en el tradicional debate coruñés. Lamas es de Bonilla, y recomienda sus churros para una buena merienda.

Y para los días que no sean de tazas de chocolate, recomienda otro local del centro de la ciudad conocido por su amplia oferta de dulces, el Pandelino.

Dónde cenar

Chisco Jiménez, responsable de Culuca en A Coruña López

Cuando cena fuera de casa, el coruñés tiene claro su top de recomendaciones.

Del Culuca destaca sus clásicos y reconocidos callos, además de su ensaladilla, todo ello en una carta que ofrece "una cocina top".

Otra propuesta de Lamas el O'Secreto, por sus "rueda de ibéricos, su carne y su pescado".

Además, también se anima a recomendar cenar en A Espiga "por su cocina de temporada y de proximidad".

Dónde copear

César, dueño de La Urbana Quincemil

"Hace tiempo que no voy de copas", reconoce Lamas, aunque se anima a recomendar, no un lugar, pero un par de zonas: la Marina y la plaza José Selier, donde La Urbana.

"Recomiendo cualquier local que tenga buena música", añade.