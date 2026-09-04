Carral (A Coruña) celebra su gran fiesta de la empanada con más de 5.000 raciones y mucho folclore

Carral volvió este jueves a rendir homenaje a uno de los productos más representativos de su gastronomía. La localidad celebró la LI Festa da Empanada de Carral e do Folclore Galego, una cita que volvió a combinar gastronomía y tradición gallega y en la que se repartieron más de 5.000 raciones de empanada.

La celebración arrancó a las 18:30 horas en el Campo da Feira, donde los asistentes pudieron degustar las diferentes variedades elaboradas por tres obradores locales: Panadería Mercedes, Panadería Pedro Fernández y Panadería Carral Rosmar.

La empanada compartió protagonismo con la música tradicional gallega. El programa comenzó con la actuación de O Rueiro de Tabeaio, a la que siguieron As Cantareiras das Encrobas, Xodó y el Grupo de Música Tradicional Arnela, que cerró las actuaciones de la tarde.

Empanadas en la Festa da Empanada de Carral Cedida

La fiesta sirvió además como antesala de una de las noches más esperadas de las Fiestas del Socorro. Tras la degustación de empanada y las actuaciones de folclore, el Campo da Feira dio paso a la gran verbena, con París de Noia y Los Coleguitas.

La celebración, organizada por el Concello de Carral en colaboración con la Deputación da Coruña, Aceites Abril y Estrella Galicia, volvió a poner en valor la gastronomía local y el patrimonio musical gallego.

Con esta edición, la Festa da Empanada alcanzó sus 51 años de historia, consolidándose como una de las citas gastronómicas y culturales más características del municipio.