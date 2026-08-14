Abre en A Coruña La Nonna Brunch Coffee, un nuevo local para desayunar y tardear en Cuatro Caminos

El antiguo local de la cafetería Marcehssi en el que situará La Nonna Brunch Coffe, en la calle Alcalde Marchessi de A Coruña Cedida

A partir del mes de septiembre, A Coruña contará con un nuevo local para disfrutar de brunch y tardeos en el barrio de Cuatro Caminos. Se trata de La Nonna Brunch Coffee, que abrirá sus puertas el próximo 4 de septiembre en el número 35 de la calle Alcalde Marchesi.

Su propietaria, Adriana Rodríguez, lo gestionará junto a su madre Natalia y explica que aunque el nombre recuerda a Italia, un lugar que califica de "impresionante" su oferta gastronómica no se enfocará únicamente en productos italianos. "Tendremos café de especialidad y pensamos ofrecer Brunch hasta las 15:00 horas. A partir de ahí, nos centraremos en el tardeo con tapas", cuenta.

El local abrirá de lunes a sábado por la mañana en horario de 08:00 a 21:30 horas. Adriana explica que contarán con un menú de desayuno-almuerzo muy variado y con algún que otro guiño a Italia: "Tendremos tostadas con huevos Benedict, con aguacate o huevo poché con mortadela, siciliana y pesto". Además, también apostarán por el tiramisú.

"Queremos trabajar el tardeo e intentaremos organizar cosas, como eventos con cócteles trayendo a algún maestro coctelero", adelanta la hostelera.

La Nonna Brunch Coffee estará situada en el antiguo local que hasta hace unos meses ocupaba la cafetería Marchessi, por lo que la reforma del local está dejando un lavado de cara completo a su estética. "Estamos apostando por los colores pastel, esperamos que la gente lo vea muy colorido", concluye Adriana.