The Champions Burger abre en A Coruña con 14 hamburguesas gourmet

The Champions Burger ya está en A Coruña. El conocido festival gastronómico ha abierto este jueves sus puertas en el Muelle de Batería, donde permanecerá hasta el próximo 23 de agosto con una selección de 14 hamburguesas que ya han sido premiadas o reconocidas en anteriores ediciones. La entrada al recinto es gratuita.

Esta será la tercera vez consecutiva que The Champions Burger visita A Coruña en agosto, aunque este año lo hace con un formato diferente. No habrá competición entre los establecimientos, sino que la ciudad acogerá la ruta All Star, que reúne algunas de las hamburguesas que más éxito han tenido en las seis ediciones anteriores del festival.

Entre las grandes protagonistas se encuentra Nolitos, con su conocida "Diamante Azul", elaborada con carne smash madurada y su característico pan brioche azul. También estará Rico, que el año pasado fue el food truck más votado por el público coruñés y que en esta edición presenta "La Ganadora", con carne smash wagyú y parmesano.

La única representación local será Carnivale, que tratará de revalidar el reconocimiento de "Favorito local" conseguido en 2025. Para esta edición presenta "La Heredera", una hamburguesa elaborada con chuletón madurado y panceta ibérica.

El cartel se completa con propuestas de Cheeck’s, GoXO, Logo de la Marca, El Tarantín Chiflado, Muralla, The VicBros Burger, Tokio, DAK, Está Rico y Custom, hasta alcanzar las 14 hamburguesas que podrán degustarse durante estos días.

La carne vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del festival, con cortes prémium preparados directamente en los food trucks. La organización estima que en A Coruña se utilizarán alrededor de 840 kilos de carne al día, aunque el consumo puede variar en función de la respuesta del público.

También hay sitio para el postre

Una de las principales novedades de esta edición es The Champions Cheesecake, un espacio dedicado exclusivamente a las tartas de queso. Reunirá elaboraciones de una decena de obradores y propuestas que se han convertido en virales por sus combinaciones y texturas.

Los asistentes podrán encontrar sabores como Filipinos, pistacho Dubái, palomitas de caramelo o salsa de toffee, ampliando la oferta gastronómica más allá de las hamburguesas.

El despliegue del festival implica además un importante dispositivo logístico. Según la organización, genera alrededor de 150 puestos de trabajo directos e indirectos y requiere una media de 20 camiones en cada cambio de ciudad. El montaje se completa en aproximadamente dos días y medio antes de abrir las puertas al público.

The Champions Burger nació en 2018 y en 2025 recorrió 57 ciudades, reunió a más de ocho millones de asistentes y contó con unas 300 hamburgueserías participantes. En esta séptima edición incorpora diferentes rutas temáticas y continúa ampliando su presencia internacional.

En A Coruña podrá visitarse hasta el domingo 23 de agosto, con acceso gratuito en el Muelle de Batería, en una nueva oportunidad para probar algunas de las hamburguesas más reconocidas del circuito y disfrutar de una de las grandes novedades gastronómicas de este año.