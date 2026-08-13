Así es Material, el restaurante de Malpica con un buzo profesional al frente de la cocina y recomendado por Michelin

Hasta hace poco tiempo, Tono nunca había estado al frente de la cocina de un restaurante. "Yo soy buzo profesional, pero por circunstancias de la vida tuve que ponerme frente a los fogones", nos cuenta. Y lo cierto es que la apuesta salió redonda. Hoy dirige la cocina de Material junto a su pareja, Andrea, que lidera la sala. Ambos están al frente de uno de los mejores restaurantes de Malpica, recomendado por la Guía Michelin y la Guía Repsol.

Originario de Malpica, al igual que sus padres y abuelos, la vida de Tono siempre ha estado ligada al mar. Como decíamos, Tono es buzo profesional y se dedica a la pesca extractiva (navajas, percebes, erizos, algas…). Pero hace cinco años se le abrió un nuevo camino: "Empezamos a ver que en Malpica faltaba una propuesta de parrilla especializada en pescados a la brasa". Fue entonces cuando Andrea y él se lanzaron a montar Material.

Hoy, el restaurante está más que consolidado como una de las propuestas más sólidas de la zona, con el cartel de completo colgado en la puerta en la mayoría de las ocasiones.

Las brasas y el producto local, protagonistas de Material

La parrilla ocupa un lugar central en Material, y eso se nota en la propia disposición del restaurante, donde ocupa el centro de la sala, protegida por una cristalera, pero visible para los comensales, que pueden apreciar cómo el fuego y la brasa realzan los productos, sin olores ni humos que enturbien la experiencia.

Las brasas son protagonistas en el restaurante. Quincemil

"La idea principal siempre fue el pescado, pero desde luego que también tenemos carne, rubia gallega", nos asegura Tono mientras introduce un enorme pescado en una besuguera que va directa al fuego. "Trabajamos siempre que podemos con pescados de Malpica, que tiene una de las mejores lonjas de bajura de toda Galicia".

Pero Material es mucho más que carne y pescado. Con la idea de trabajar siempre con producto de proximidad, a la parrilla la acompaña una serie de platos en los que se respeta al máximo la materia prima. Tanto es así que, en elaboraciones como el pulpo, Tono nos reconoce que "si el pulpo no es de aquí, el plato no se hace".

Y hay más. Por ejemplo, el carpaccio de picaña, elaborado con una picaña madurada hasta seis meses y cortada muy fina, o la xarda, que se presenta fileteada al estilo sashimi, elaborada en salmuera y acompañada de una suave salsa teriyaki casera preparada con albariño.

Los espectaculares tomates de Material. Quincemil

Los tomates merecen un párrafo aparte. Aunque se sirven como guarnición, son un espectáculo en sí mismos. "Hace un rato vino una persona que había comido aquí ayer preguntándome dónde los podía comprar", nos dice Andrea.

Lo cierto es que esos espectaculares tomates salen del huerto del padre de Tono, que los prepara con ajo laminado muy fino y un vinagre dulce. Como no podía ser de otra forma, solo los hay en temporada, pero si vais a comer a Material y los tienen, no lo dudéis ni un segundo.

Material es un restaurante para disfrutar de una cocina muy honesta, con el producto como gran protagonista y la parrilla como eje de su propuesta. Si buscas un gran restaurante en Malpica, apunta este nombre.