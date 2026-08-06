De pulpo, de langostinos o de patatas fritas: así son las pizzas que triunfan en este clásico cerca de A Coruña

Nai Pai es, ante todo, un negocio familiar. Enrique recuerda que, hace años, este establecimiento, que sus padres adquirieron en los años setenta, estaba dividido en dos zonas: una para la juventud y otra para que los más mayores echaran la partida. "Aquí se jugaba mucho al dominó y había una zona dedicada exclusivamente a eso. Yo aún conservo en casa una mesa de mármol de aquella época", recuerda.

Por aquel entonces, en Nai Pai la cocina que se servía era muy básica. "Bocadillos y poco más", nos dice Enrique. Pero fue suficiente para convertir al establecimiento en uno de los grandes clásicos de Mera.

Ese modelo cambió cuando sus padres se jubilaron. Entonces, Enrique, junto con una de sus hermanas y su cuñado, se hizo cargo del negocio y decidió darle una vuelta de tuerca, tanto al concepto del restaurante como a la cocina. Cambiaron las mesas de juego, integraron los dos ambientes en un solo espacio y apostaron por una comida informal con unas claras protagonistas: las pizzas.

Pizzas caseras con ingredientes de primera

En Nai Pai, su plato estrella es la pizza. "Vendemos mucho raxo y una oreja riquísima, pero lo que más sale son las pizzas. Bocadillos también, y hamburguesas, pero nada comparado con las pizzas. En verano podemos hacer, fácilmente, más de 150 al día", nos cuenta Enrique.

Y, efectivamente, hemos ido varias veces a Nai Pai y, en su siempre concurrida terraza, las pizzas están por todas partes.

Son pizzas de unos 30 centímetros, con masa casera que elaboran a diario en el restaurante e ingredientes seleccionados y de mucha calidad. Ese es su secreto.

Pasa, por ejemplo, con la de pulpo, la Pizza Mera. El pulpo no es de conserva, sino fresco, y se acompaña de mozzarella, atún, aceite de oliva virgen extra y pimentón. Otra de las clásicas es la Nai Pai, que sobre una base de mozzarella y salsa de tomate incorpora jamón, bacon, champiñones y huevo.

La masa de las pizzas es casera y los ingredientes, de primera calidad. Quincemil

Hay más. La de langostinos es otra de las más vendidas, una pizza de mar y montaña que, además de langostinos, lleva panceta ibérica. También gusta mucho la Criolla, con mozzarella, salsa de tomate, chorizo criollo, carne y chimichurri. Y, para los paladares más atrevidos, la Patapizza, que parte de la base clásica y se completa con patatas fritas y kétchup.

Nai Pai es un buen sitio para una comida o cena informal con amigos, para compartir y disfrutar de un día en la bonita playa de Mera mientras se comen unas buenas pizzas.

Además, cuentan con servicio de take away, por si prefieres llevártelas y disfrutarlas directamente junto al mar.