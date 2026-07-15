Ka Mon Pron, tailandesa en A Coruña: "Vine a estudiar un máster en cultura y ahora soy repostera"

Ka Mon Pron hizo de su sonrisa la mejor de las campañas de marketing. Desde hace apenas tres meses, su letrero reluce entre los pocos comercios que quedan en las Galerías Ramón y Cajal. No necesita grandes carteles ni promociones. Le basta una vitrina llena de postres imposibles de encontrar en otro sitio de A Coruña y, al otro lado del mostrador, una tailandesa que vive cada cliente como si fuera el primero.

Crepes japoneses, tiramisús asiáticos o tartas de estilo coreano. Recetas que Ka Mon Pron ha ido compartiendo en TikTok desde que abrió y que cada semana suman miles de 'me gusta' y nuevos seguidores. Basta escuchar su español con acento tailandés para dejar de hacer scroll.

La cuenta, que lleva el mismo nombre que el establecimiento, Ka-Mon-Pron, ha sido el mejor escaparate posible. Desde entonces, no dejan de entrar curiosos por la puerta de su pequeño obrador. Muchos al final acaban confesando que la encontraron a través de sus redes.

Son esos mismos vídeos los que, además de atraer clientes a las galerías de Ramón y Cajal, viajan después a grupos de tailandeses repartidos por toda España. "Estoy metida en muchos grupos de comunidades tailandesas. Les pmando el mismo vídeo pero en tailandés", cuenta sin dejar de sonreír.

Desde su pequeño local prepara pedidos que envía a toda la península. "Hoy vendí unos postres a un restaurante tailandés de Barcelona", dice casi con sorpresa. Los manda por SEUR "en frío" y les llegan en el mismo día.

Y, aunque ahora vive rodeada de nata, mangas pasteleras y tartas de colores, hace unos años su vida era completamente distinta.

De profesora en Tailandia a emprendedora en A Coruña

Ka Mon Pron era profesora en Tailandia. Llegó a Galicia con 27 años para estudiar un máster en Servicios Culturales que impartía la Universidade de Santiago de Compostela en Lugo. No era la primera vez que visitaba España, pero sí la definitiva.

"Después me casé y tuve a mi hijo, así que ya no iba a volver", recuerda.

Hoy tiene 37 años y reconoce que este no es el único negocio que tiene en A Coruña, aunque sí el más reciente. La repostería no llegó por casualidad. "Me encantaba cocinar. Hice un curso online de repostería asiática y luego otro de repostería española para ver la diferencia", explica.

Y esa diferencia es precisamente la que intenta contar en cada vídeo. Las populares crepes japonesas, por ejemplo, las resume con una frase que cualquier gallego entiende a la primera: "Son como muchas filloas juntas".

Su profesión poco tiene que ver con la que la trajo hasta Galicia, pero cocinar siempre fue una afición. "Me gusta mucho cocinar y practico en casa", cuenta.

Un rincón diferente en Ramón y Cajal

Con el tiempo se dio cuenta de que aquello que la repostería asiática era algo prácticamente desconocido en la ciudad. Encontró un pequeño local en las Galerías Ramón y Cajal, en los números 27 y 29, y decidió probar. Abre de lunes a domingo de 11 a 14:30.

Tres meses después, son muchos los que llegan porque la han visto en TikTok. Otros entran simplemente porque se paran delante del escaparate. Casi todos acaban marchándose con un postre en la mano. Y con la misma sonrisa con la que ella los recibió.