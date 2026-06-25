El Dépor también se saborea en A Coruña: así es el menú blanquiazul de Zacaffé

Algunos de los dulces de la colaboración entre Zara y el Deportivo Quincemil

La colaboración entre Zara y el Deportivo de A Coruña no se queda solo en la moda. El lanzamiento de la colección infantil de la firma gallega también ha llegado a Zacaffé, la cafetería de Zara situada en la calle Juana de Vega, donde ya puede disfrutarse de un menú especial inspirado en el club blanquiazul.

Bajo el nombre de "Menú Especial Deportivo", la cafetería ha incorporado a su carta una selección de bebidas y dulces tematizados con los colores del Dépor. Entre las propuestas destacan el Blue Matcha Latte, el Ice Blue Matcha Latte y el Frappe de yogur azul con fresa, acompañados por una oferta de repostería en la que no faltan las palmeras blanquiazules, las cookies de espirulina y chocolate blanco, el muffin de espirulina sin gluten, las mini magdalenas, la pasta de mantequilla, una caja de macarons y una tableta de chocolate.

La iniciativa amplía una colaboración que ya está despertando el interés de los aficionados deportivistas y de los amantes de la moda.

La colección infantil, solo en A Coruña

La unión entre dos de las marcas más reconocibles de la ciudad ya es una realidad. Zara ha lanzado una colección infantil junto al Deportivo de A Coruña, una línea que puede adquirirse a través de internet, pero que únicamente está disponible en tres tiendas físicas de todo el mundo. Las tres se encuentran, precisamente, en A Coruña.

Las prendas ya pueden encontrarse en las secciones de Zara Kids de las tiendas de la calle Compostela, Cuatro Caminos y Marineda City, y ahora la colaboración se extiende también a Zacaffé, reforzando la presencia del club más allá de la colección de ropa.

El momento elegido para el lanzamiento tampoco es casual. La colección llega coincidiendo con el regreso del equipo al fútbol profesional, incorporando además el nuevo escudo del club en las prendas.

La propia firma ha presentado la colaboración con un vídeo en sus redes sociales acompañado del mensaje: "O orgullo dun escudo que latexa unindo xeracións. Un legado que medra cos máis pequenos e segue construíndo futuro. Dépor x Zara".