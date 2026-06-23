La hostelería de A Coruña se prepara para uno de sus días grandes: "San Juan es una locura pero merece la pena"

Locales de hostelería como el Chaflán el día de San Juan en A Coruña. Cedida

Dicen que "polo San Xoán, a sardiña molla o pan" y no hay mejor forma de comprobarlo que pasar una noche del 23 de junio en A Coruña. Los locales de hostelería ultiman este martes los detalles para inundar la ciudad de olor a sardinas y churrasco en el que es uno de sus días, o noches, más importantes.

Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, recuerda que "es uno de los días más fuertes del año junto con fin de año".

Por eso están todos "a tope" y espera que sea "un día muy fuerte que además se reparte por todos los barrios y llega a todas partes".

Los clásicos

En Os Mallos, el Chaflán es uno de los veteranos en esto de celebrar el San Xoán en los barrios.

Este año, junto a Casa da Collona, organizan una fiesta que comenzará algo antes de las 19:00 horas. No faltará la música, con las actuaciones de un DJ y Smoke, que repiten sobre el escenario, y de La Piel del Oso, la banda "residente" del Chaflán y que son un clásico en esta esquina de Os Mallos. Como sorpresa, Tregua aprovechará la fiesta, que se extenderá hasta las 03:00 horas, para grabar un videoclip de su tema Descalzo por tus besos.

Para comer, habrá sardiñada. Rafa Varela cuenta al teléfono, mientras prepara las neveras portátiles para tener toda la bebida lista, que tendrán cerca de 200 kilos de sardinas y unos 50 kilos de pan, "aunque creo que tendremos que coger más", augura.

Y para acompañar, "no nos vamos a quedar sin cerveza. Habrá dabondo", afirma.

Como otros años, la organización del San Juan aquí "es una locura". Pese a que cada año Rafa jura que será el último, no puede evitar repetir la fiesta cuando llega el 23 de junio: "Al día siguiente los vecinos te dan las gracias y ha merecido la pena. Ves que la gente lo pasa bien y con eso me quedo".

Otro de los clásicos de la Noite Meiga está en la calle Emilia Pardo Bazán, cerca de la plaza de Vigo.

Aquí, Jorge Otero, que regenta Casa Ponte, La Chula y también La Comercial, cuenta que al final de la calle colocarán, como otros años, un escenario por el que pasarán Dr. Snob y The Sibaritas. La música empezará a sonar desde las 19:00 y hasta las 02:00 horas, aproximadamente.

También habrá barras de bebidas en la calle, además de parrillas con sardinas y churrasco. Jorge calcula que los locales tendrán más de 5.000 litros de cerveza en total y despacharán unas 2.500 copas y más de mil kilos de carne.

"Seguimos con la tradición", asegura, antes de recordar que "hace 20 años cuando empecé aquí todos cerraban el día de San Juan a las 21:00 horas. Con los años se fueron sumando y ahora es el día más importante del año".

Una programación similar tendrá la plaza José Sellier.

Aquí La Urbana, Bar Tracio, Zócalo Mexcalería, Bodega Martirio y A Buserana unen fuerzas para organizar la fiesta. Desde el Martirio, Carmen recuerda que "empezamos a las 19:00 horas. Habrá sardinas, churrasco, tortilla..." y mucha música con las actuaciones de Kástor, Gorllitoz y La Kristopher hasta la madrugada.

Como en otras celebraciones, este será un espacio seguro, inclusivo y respetuoso, con especial atención a la protección de las mujeres y del colectivo LGBTQ+.

Su ubicación, cerca de la playa, hace de este un lugar estupendo donde pasar la noche de San Juan e ir cambiando de planes. César Pérez, propietario de La Urbana, cuenta que "algunos van y vienen. Para los fuegos suelen ir a verlos y luego vuelven".

La fiesta en los barrios

Directamente en el paseo marítimo, el Yebra tendrá fiesta desde la tarde con dos DJs de la sala Inn: DJ Brio y DJ Tuxiro.

En esta ubicación de Riazor Adrián Montes explica que "vamos a hacer una fiesta con altavoces y una barra grande para atender a la gente".

Pero el San Juan se extiende por todos los barrios, como es el caso de la Cervecería Mesoiro o en O Corralón de A Gaiteira. En ambos sitios habrá sardiñada y churrascada desde las 19:00 horas.

Algo más tarde, a las 20:00 horas, encenderán las parrillas en la Taberna do Magistrado, cerca de Juan Flórez. Aquí, Luis Estévez explica que contarán con sardiñada y churrascada por la tarde.

Con una década de experiencia en la zona y 40 años en hostelería, calcula que este 23 de junio despacharán unos 15 kilos de sardina y unos 35 kilos de churrasco.

También tienen sobrada experiencia en As Lanchiñas, en el entorno de Cuatro Caminos.

Aquí, Manuel Pérez indica que solo harán sardiñada desde las 20:30 horas y hasta la medianoche. En total, trabajarán con unos 50 kilos de sardina que cocinarán en parrillas en la calle Nicomedes Pastor Díaz. Para esta noche tienen "todo reservado" ya que cuentan que vaya "la gente de siempre".

San Juan en calle San Juan

Y como no podía ser de otra forma, la calle San Juan, en Monte Alto, será otro de los epicentros de la fiesta.

La vía estará cortada al tráfico desde las 14:00 horas y los locales empezarán a trabajar entre las 16:00 y las 17:00 horas.

Desde el Ama, Javier García —que ya ha desvelado cuál es el photocall que ha pintado este año— cuenta que pondrán bebida y música hasta bien entrada la madrugada. Aquí habrá "15.000 litros de cerveza y destilados de diferentes marcas".

Su vecino, Antony Rodrigo Roshan de El Huevito, añade que están ya "a tope" ultimando los detalles y que "como siempre, habrá en la calle sardiñadas y churrascadas". En su caso tendrán bocadillos con el de chicharrones como principal novedad, aunque también hay opciones como jamón, queso y chorizo.

No muy lejos de aquí regenta también el Bico Bar, donde habrá churrasco, sardinas y opciones vegetarianas. "Tendremos croquetas vegetarianas, falafel o tortilla y cachelos", comenta.

En todo caso, para este 23 de junio solo pide una cosa: "Esperemos que sea una buena noche y pasarlo muy bien".