El histórico caserón de Mera, en Oleiros (A Coruña), donde puedes comer, dormir y probar uno de los mejores bacalaos de la zona

Ya solo contemplar la fachada de esta histórica vivienda construida en el siglo XIX merece la pena, pero si además se puede comer e incluso dormir dentro (dispone de seis habitaciones), la experiencia alcanza otra dimensión. Esto es precisamente lo que ocurre en esta icónica casa de Mera (Oleiros), una concesión municipal que hoy gestionan Antonio Rilo y Ana Cana, un matrimonio que ha sabido dar nueva vida a uno de los edificios más emblemáticos de la localidad.

“Esta fue la casa de un emigrante que regresó de Argentina a su tierra, de ahí su nombre”, nos cuenta Antonio, que lleva muchos años dedicándose a la hostelería y vio en este conjunto histórico una oportunidad para hacer algo especial. El patio porticado de piedra y la decoración floral de los azulejos de la cornisa, con una clara influencia andaluza y portuguesa, crean una atmósfera que, unida a una cocina tradicional basada en pescado y marisco fresco, ofrece esa experiencia diferenciadora que buscaba el hostelero merense.

Cocina de temporada y tres hits: calamares, zamburiñas y bacalao al horno

El bacalao al horno, el plato estrella del restaurante

En la carta de La Casa do Arxentino encontramos una buena representación de los grandes clásicos de la gastronomía más tradicional. “Los mejillones de Lorbé se venden mucho, también las parrochas… y las chuletillas de lechal nos están funcionando muy bien”, nos cuenta Antonio.

Pero hay tres platos imprescindibles en el restaurante: los calamares de ría, las zamburiñas y el bacalao al horno. Los calamares, rebozados y frescos, directos de la ría, salen sin parar de la cocina. Un entrante de categoría que se sirve con patatas fritas. Las zamburiñas son, por méritos propios, otro de los grandes platos del restaurante. Producto fresco y de máxima calidad.

Y la joya de la corona: el bacalao. Se prepara al horno, con cebolla confitada, pasas, alcaparras y patata panadera. “Es un plato que sorprende”, nos asegura Ana, que tiene claro que es la propuesta más especial de su carta. Y, efectivamente, es así. El punto de cocción es perfecto y la receta resulta sabrosa y original. Un plato que merece la visita.

El edificio del siglo XIX donde se encuentra el restaurante

De postre, apuntad la torrija de pan brioche con helado de mandarina y un canutillo de chocolate y pistacho.

Además, el restaurante cuenta con una buena carta de vinos, con una cava a la vista en uno de los salones y con representación de las principales Denominaciones de Origen españolas, junto con alguna referencia internacional.

La Casa do Arxentino es una buena opción para comer en Mera. “Los precios son muy asequibles”, nos asegura Antonio. “Aquí puedes comer, y bien, por veinte euros”. Y la cocina, con platos como los calamares de ría, las zamburiñas o el delicioso bacalao al horno al frente, son motivos más que suficientes para reservar una mesa y descubrir este restaurante con un encanto especial.