Los bares de A Coruña se llenan con el debut de España en el Mundial 2026: "Teníamos muchas ganas"

A tan solo dos semanas de que el Deportivo sellara su regreso a Primera División, el fútbol sigue ocupando las conversaciones en A Coruña. Esta vez no fue el blanquiazul el que movilizó a los aficionados, sino la selección española, que debutó este lunes en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde y logró llenar bares y terrazas de la ciudad en una jornada que, pese a ser laborable, tuvo aroma a fútbol.

La retransmisión del encuentro por Televisión Española permitió que muchos establecimientos que no acostumbran a emitir partidos se sumaran a la causa. Locales que habitualmente mantienen las pantallas apagadas se vistieron por un día de rojo para acompañar a una clientela deseosa de vivir el estreno mundialista.

Algunos hosteleros aprovecharon además el buen tiempo para sacar televisores a las calles. Después de un fin de semana marcado por temperaturas que llegaron a rozar los 30 grados, este lunes los termómetros se movían en torno a los 22. "Está perfecto para ver el partido fuera", comentaban varios aficionados mientras buscaban mesa minutos antes del inicio del encuentro.

Las calles del centro y los barrios más concurridos mostraban una imagen poco habitual para un lunes. Camisetas de la selección española, grupos de jóvenes con las caras pintadas y banderas convertidas en capas se mezclaban entre los viandantes que se dirigían a los bares para seguir el partido.

Jóvenes en un bar de A Coruña en el partido de España-Cabo Verde Quincemil

Se notó que cayera en lunes

Sin embargo, el ambiente pudo haber sido todavía mayor. Al coincidir con un lunes, muchos establecimientos de hostelería mantenían su jornada habitual de descanso. Algunos propietarios habían decidido no alterar sus planes pese al estreno de España en el campeonato, lo que concentró a buena parte de los aficionados en los locales que sí levantaron la persiana.

Y esos establecimientos no tardaron en notar el efecto llamada. Minutos antes del pitido inicial era complicado encontrar una mesa libre en muchos de ellos. Las reservas se agotaron durante la tarde y quienes llegaron más tarde tuvieron que conformarse con seguir el encuentro de pie o desde las terrazas.