La centolla gallega afronta sus últimos días antes de la veda: "Está a 48 euros y hay muy poca"

La cuenta atrás ya ha comenzado en los muelles y plazas de abastos de Galicia. La centolla gallega afronta sus últimos días de campaña antes de la entrada en veda, una medida que marca cada año el calendario del sector y que este 2026 vuelve a introducir diferencias entre zonas del litoral. En la práctica, a partir del 20 de junio en la mayor parte de la comunidad y del 1 de julio en la costa de Lugo, se cerrará la extracción de una de las especies más valoradas de la gastronomía gallega.

En la plaza de Lugo, en A Coruña, los placeros ya notan el final de la temporada. Entre clientes habituales y turistas, el producto sigue presente en los mostradores, pero con precios elevados y menos abundancia. Uno de los vendedores lo resume con naturalidad mientras atiende el género: "Está ahora mismo a 48 euros y hay muy poca", resumen.

La sensación de escasez no es nueva para quienes trabajan a diario con marisco. La oferta se ha ido reduciendo de forma progresiva en las últimas semanas, anticipando lo que ocurre cada año con el cierre de la campaña. El producto gallego empieza a desaparecer del circuito y deja paso a mercancía congelada o importada.

El plan de gestión aprobado por la Consellería do Mar establece un calendario de veda escalonado según zonas. En las áreas A y B, que abarcan desde el río Miño hasta Estaca de Bares, la prohibición de capturas comenzará a las 00:00 horas del 20 de junio y se extenderá hasta el 8 de noviembre. En la costa de Lugo, correspondiente a la zona C entre Estaca de Bares y el río Eo, el cierre se retrasará hasta el 1 de julio y se prolongará hasta finales de noviembre.

El objetivo de este modelo, según el sector, es ajustar la explotación a la biología de la especie y garantizar su recuperación. Manuel Fontela, uno de los trabajadores de la Lonja, recuerda que la centolla gallega entra ahora en una etapa crítica para el abastecimiento del mercado.

"La centolla gallega afronta sus últimos días en las lonjas antes del cierre de la campaña. La pesca de esta especie finalizará ahora, por lo que la oferta de producto fresco gallego comenzará a reducirse de forma notable", explica.

Fontela detalla además el cambio que experimenta el mercado una vez finalizada la campaña. "A partir del 21 de junio, la centolla gallega que quede será la que esté conservada en piscinas. Después, la que llegue al mercado será principalmente de Irlanda o Escocia", señala, una situación que se repite cada verano y que altera la dinámica de compra tanto en plazas como en restaurantes.

En los puestos de venta, la adaptación es inmediata. Los placeros saben que el cliente habitual no desaparece, pero sí cambia sus preferencias. El marisco de temporada sustituye a la centolla como producto estrella, y la oferta se reajusta con rapidez.

Los restaurantes buscan otras alternativas

Suso, responsable de El Mirador del Madrileño, explica cómo afrontan este periodo cada año. "Las vedas han existido siempre y forman parte de nuestro día a día. Por eso, durante la veda de la centolla, apostaremos por otros grandes productos, como la nécora, la cigala y el percebe", apunta. En su caso, el cambio no es solo una cuestión de disponibilidad, sino también de respeto al ciclo natural del producto.