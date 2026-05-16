Dónde comer en A Coruña según Javi Angeriz, entrenador del Victoria femenino

El entrenador del Victoria CF Femenino, Javi Angeriz, coruñés y conocedor del fútbol y de la ciudad desde dentro, se anima a salir del verde para hablar de otro terreno que también domina bien: el gastronómico.

En una ciudad como A Coruña, donde el plan de mesa es casi tan importante como el del balón, el técnico comparte sus paradas favoritas para el día a día, donde ha ido cimentando el ascenso de "las cebras" a 2ª RFEF.

Dónde desayunar

Waco café.

Para empezar el día, Javi Angeriz lo tiene claro. Su elección es Waco (A Coruña), un lugar donde el café y el ambiente marcan el ritmo de la mañana. "Es un sitio cómodo, rápido y donde puedes arrancar bien el día sin complicarte", explica el técnico al elegirlo como su referencia matinal.

Dónde comer

Parrillada Buenos Aires de A Coruña.

A la hora de comer, el entrenador del Victoria femenino tira de dos estilos muy distintos pero complementarios. Por un lado, Parrillada Buenos Aires (A Coruña), una apuesta clásica donde la carne y las raciones generosas mandan. Un sitio de esos de equipo, de sobremesa larga y comida contundente. Y como segunda opción, Terreo (A Coruña), un espacio más moderno y con cocina más cuidada, donde el producto y la elaboración toman protagonismo. "Depende del día y del plan", resume Angeriz, dejando claro que en A Coruña hay margen tanto para lo tradicional como para lo más actual.

Dónde cenar

Terra Mía.

Para la noche, el entrenador se queda con Terra Mía (A Coruña), un restaurante que encaja con ese plan tranquilo de final de jornada. Un sitio para desconectar, cenar sin prisas y cerrar el día después del fútbol y los entrenamientos.