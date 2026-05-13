A Casiña inicia una nueva etapa en A Coruña con una imagen completamente renovada

A Casiña vuelve a abrir sus puertas en la calle Mantelería y lo hace reinventándose. Cuando parecía que el paso del tiempo había podido con el histórico local, el hostelero Javi García cambia de nuevo la estética del negocio para adaptarlo, eso sí, a la nueva era de la calle de la Estrella.

El pasado enero, el anuncio del traspaso del negocio hacía pensar que el cierre iba a ser definitivo. No era la primera vez. Ya en 2023, la familia de su creador, José Varela Fariña, se despedía del local con una gran fiesta junto a sus clientes de siempre. Sin embargo, apenas unos meses después, Javier García asumía el relevo con la intención de mantener "la misma esencia", aunque dándole "un lavado de cara".

Pero el contexto de la zona había cambiado. El control policial provocó que muchos universitarios dejaran de hacer botellón en Mantelería y el ambiente de la calle se transformó por completo. Poco a poco, parte de la clientela habitual desapareció.

Aun así, Javier decidió no rendirse. Cuando las cuentas dejaron de salir y el cierre parecía inevitable, optó por darle una vuelta al negocio en lugar de traspasarlo definitivamente. Tras analizar la evolución de la zona y la llegada de propuestas gastronómicas como Taberna A Mundiña —a la que se sumará próximamente un nuevo proyecto junto a Salpica— entendió que A Casiña podía encontrar su sitio convirtiéndose en el lugar ideal para "la copa de después".

Por eso, el local reabrirá este viernes con un concepto completamente renovado. Atrás quedan los vasos de tubo y las noches multitudinarias. Ahora, prácticamente todo se servirá en copa de balón y la oferta estará mucho más centrada en la coctelería, con marcas como Barceló y Tequila 818 como protagonistas.

Más calidad y menos cantidad

El aforo también será más reducido. "Más calidad y menos cantidad", resume Javier sobre esta nueva filosofía.

La transformación también alcanza al interior del local. Aunque mantiene el nombre de siempre, desaparecen elementos clásicos como la bandera del Dépor o las televisiones. En su lugar, A Casiña apuesta por un ambiente más tranquilo y elegante, pensado para disfrutar de una copa después de cenar o al terminar la noche.

La reforma lleva la firma de la interiorista Andresa, de Enoa Studio, que ha apostado por una estética barroca para dar forma a esta nueva etapa.

La inauguración será este viernes. Entre las 21:30 y las 23:30 horas tendrá lugar una apertura privada y, a partir de entonces, el local abrirá ya para todo el público.