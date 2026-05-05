Confirmado: aterriza en A Coruña un gran festival de tartas de queso del 15 al 17 de mayo en esta ubicación

La tarta de queso vive una época dorada. En los últimos años, se ha convertido en un auténtico fenómeno viral y en todo un icono gastronómico, presente en restaurantes, celebraciones e incluso festivales.

A los ya consolidados eventos dedicados a las hamburguesas se suman ahora citas centradas en las tartas de queso. Sin ir más lejos, A Coruña se apunta a esta tendencia con un evento que tendrá lugar del 15 al 17 de mayo.

Aterriza en A Coruña un gran festival de tartas de queso

Ya es oficial: el festival más dulce del año llega a A Coruña. La tarta de queso será el dulce protagonista del tercer fin de semana de mayo con la celebración del Cheesecake Fest en el recinto ferial EXPOCoruña.

Del viernes 15 al domingo 17 de mayo, vecinos y curiosos podrán disfrutar de este delicioso manjar dulce en un festival que ya ha hecho parada en otros puntos de Galicia y del país, como Vigo y León.

A Coruña es la siguiente parada del Cheesecake Fest. En concreto, EXPOCoruña acogerá diferentes expositores de quesos artesanales. De hecho, en el cartel promocional se pueden ver variedades como Lotus, clásica, pistacho e incluso elaboraciones con las populares galletas Dinosaurus.

"¡A Coruña, prepárate para el festín más dulce! Del 15 al 17 de mayo aterrizamos en EXPOCoruña. Tartas de queso cremosas, brutales y con ese toque artesanal que engancha", afirma la organización del evento en una publicación en redes sociales.

En ediciones anteriores, los horarios han sido variados: mientras que en Vigo se celebró en jornada partida, de 12:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00 horas, en León tuvo lugar únicamente en horario de tarde, de 16:00 a 22:00 horas.

Por ahora, se desconoce el horario del evento en A Coruña, aunque sí están confirmadas las fechas: del 15 al 17 de mayo en A Coruña. En cuanto al precio, en ediciones anteriores la ración de tarta era de 6,50 euros.