Abre en A Coruña el nuevo local de Food Tribu: desayunos y comida para llevar o degustar allí

A Coruña suma desde esta tarde un nuevo espacio gastronómico en el Paseo de los Puentes. Food Tribu, conocido por su foodtruck en O Portiño, abre en el número 14 su primer local fijo, con una propuesta centrada en desayunos, comida para llevar y producto artesanal.

El establecimiento abrirá sus puertas a partir de las 17:00 horas, dando forma a un concepto que amplía la idea original. "Queremos dar un paso más y trasladar lo que hacemos en la foodtruck a un espacio fijo, incorporando también desayunos y opciones para el día a día. Seguimos siendo los mismos, la familia de Food Tribu", explica Sergio García, uno de los impulsores del proyecto.

El nuevo local combina varias líneas, con especial protagonismo para el pan y la elaboración propia. "Vamos a tener tostas, desayunos y un pan muy bueno. Todo lo nuestro va a ser artesano, incluso el pan de molde", señala.

Carta pensada para el día a día

La propuesta apuesta por una carta breve, pero centrada en la calidad. "Intentamos que no sea una carta muy grande, pero que todo sea muy bueno", apuntan desde Food Tribu.

Para desayunar y merendar contarán con opciones tanto dulces como saladas. Entre las propuestas saladas destacan el salado ibérico, con tostada de jamón, tomate y aceite de oliva virgen extra; o el salado ricotta, con frutos secos, semillas y miel de castaño.

También habrá opciones más vinculadas a la esencia del proyecto, como el sándwich de chicharrones con salsa artesana de queso gallego.

A esto se suma una oferta de platos para llevar o degustar en el local, como callos, jamón asado, albóndigas o ensaladilla, que irán variando durante la semana.

Food Tribu apuesta así por un concepto híbrido, más próximo a una panadería con comida que a un bar tradicional. Además, contará con opciones sin gluten.

El horario previsto será de 9:00 a 21:00 horas todos los días. "Estamos pensando en ampliar el horario los fines de semana. Es una zona con mucho potencial, creemos que necesitaba un espacio así, donde pueda venir todo el mundo", concluye.