Dónde comer en A Coruña, según la actriz Bárbara Grandío

Bárbara Grandío (A Coruña, 1983) es una actriz con una trayectoria consolidada entre el teatro, el cine y la televisión. Ha pasado por grandes series como La que se avecina, Gran Hotel o Por H o por B, entre muchas otras, construyendo un perfil versátil, de los que se mueven con soltura entre el escenario y la pantalla. Hoy sábado, día 25 de abril, vuelve a jugar en casa como parte del cartel del VI Encuentro Mundial de Humorismo.

Antes de subirse al escenario, nos abre otra puerta: la de sus planes gastronómicos favoritos en la ciudad. Desde cafeterías para desayunar de forma tranquila hasta bares donde alargar la noche, Bárbara Grandío comparte sus sitios de confianza en A Coruña y alrededores.

Dónde desayunar

Foto: Quincemil

Para desayunar, Bárbara tiene dos direcciones imprescindibles en la ciudad: Onda Café y Waco Coffee. "Sí, soy de esas que ha sucumbido al café de especialidad. Aunque rara vez tomo cafeína, disfruto muchísimo de un buen descafeinado con leche de soja. El de Onda Café es espectacular y el de Waco también. Ambos son fabulosos", confirma.

Dónde tomar el aperitivo

La Rampa Surf Café @larampasurfcafe

La Rampa Surf Café: Rampa Matadero, 4, 15002 A Coruña

El aperitivo tiene para ella sabor a vermú y vistas al mar en La Rampa Surf Café. "En la rampa del Matadero, con un ambiente increíble, puedes tomarte un vermut mientras disfrutas de las vistas. Dani y sus compis te atenderán de maravilla. Ah, y los domingos tienen callos del Culuca allí. Plan perfecto", afirma Grandío.

Dónde comer

El restaurante Tira do Playa

Cuando toca celebrar, Bárbara no duda: Tira do Playa. "Un clásico que nunca falla. Siempre que tengo algo que celebrar, lo hago allí. Ideal para darte un buen homenaje mirando al mar", destaca la actriz.

Dónde merendar

Matcha y gofre de Vazva Coffee @vazva.coffee

Para la pausa de la tarde, su elección es Vazva Coffee. "Para merendar, me quedo con Vazva. Sus gofres son increíbles y tienen un matcha muy bueno", añade.

Dónde cenar

El Rompeolas Quincemil

Las cenas favoritas de Bárbara tienen parada fija en El Rompeolas, especialmente si el plan empieza en Riazor. "Para cenar, mi favorito es El Rompeolas después de ver al Dépor en Riazor. Tienen los mejores calamares de la ciudad y está capitaneado por Javi y Paco, que son maravillosos. Hace más de 20 años que voy", comenta Bárbara.

Dónde copear

Astoria Club

Y para alargar la noche, se queda con dos imprescindibles: Astoria y Bristol. "Aquí te diría de nuevo dos: El Astoria y el Bristol. Tanto Marci, en el Astoria, como María, en el Bristol, son unos enamorados de su trabajo y te hacen sentir como en casa. En el Bristol, además, pinchan el mejor rock and roll. Puntazo", concluye.