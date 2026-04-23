Un italiano en A Coruña se alza con tres premios en el Campeonato de España de Pizzas Gourmet: "Es mi vida"

El italiano Luigi Citro, copropietario de la pizzería San Gennaro, situada en la calle Francisco Añón de A Coruña, ha destacado en el Campeonato de España de Pizzas Gourmet celebrado el pasado 16 de abril. Este maestro pizzero, natural de Montecorvino Rovella y residente en la ciudad herculina desde hace ocho años, ha conseguido hacerse con tres premios en distintas categorías y situarse en el Top 15 de la clasificación general del concurso.

Entre los premios se encuentran: el tercer puesto en Pizza en Pala, una de las categorías principales, con trofeo; el segundo puesto en Pizza Acrobática y un tercer puesto en Pizza Más Rápida. Además, el coruñés de adopción consiguió hacerse un hueco en el 'Top 15 de la clasificación general', en un campeonato con más de un centenar de participantes de toda España.

"Para mí la pizza no es solo un trabajo, es mi vida. Empecé con 16 años y desde entonces no he dejado de aprender y mejorar cada día", afirma Citro en un comunicado, días después del campeonato.

Una de sus propuestas más valoradas fue la pizza 'Raíces', una creación que fusiona tradición italiana y producto gallego. La receta combina ingredientes clásicos como el pomodoro y la mozzarella con productos locales como los chicharrones de A Laracha y ahumados artesanales, dando lugar a una propuesta que el propio autor define como "Galicia Calidade con esencia italiana". Citro explica que su estilo personal es el resultado de años de experiencia: "No sigo un único estilo. Mi masa es una fusión de diferentes técnicas italianas".

Más allá de la competición, el campeonato ha servido también como punto de encuentro con otros profesionales del sector, abriendo la puerta a futuras colaboraciones. Con estos resultados, Luigi Citro continúa consolidando su trayectoria en A Coruña, donde sigue apostando por ofrecer un producto de calidad y preparándose para nuevos retos.