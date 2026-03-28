Dónde comer en A Coruña, según el jugador del Hockey Club Liceo, Bruno Saavedra

El Hockey Club Liceo está de vuelta, aunque realmente nunca se ha ido. Luchando siempre en inferioridad de condiciones, el club más laureado de Galicia volvió a sumar un nuevo título a sus vitrinas el pasado domingo con la consecución de la Copa del Rey tras superar al Calafell. Su undécimo trofeo llegó acompañado de una exhibición de Bruno Saavedra, que fue uno de los jugadores destacados en la final.

Desde donde iniciar el día con energía hasta un lugar para copear, Bruno pone en orden su agenda de lugares con Quincemil.

Dónde desayunar

Interior de Jamonería La Bellota en Matogrande.

Para un deportista como Bruno con rutinas de entrenamiento matinales, empezar el día con energía es más que necesario. Y un lugar como La Bellota, en Matogrande, le ayuda a cargar el depósito. La calidad del producto le ha enganchado, además del ambiente. Incluso se ha acercado allí antes de algún partido a tomarse una tostada, que le da ese plus extra en el Palacio de los Deportes.

Dónde comer

Chisco, responsable del Culuca, posa para Quincemil. Quincemil.

Bruno tiene muy claro el menú desde el momento en el que cruza la puerta de la Avenida de Arteixo para visitar el Culuca. Callos y canelones le hacen la boca agua, y acompañado de sus seres más queridos, hacen que el plan sea inmejorable. "Son los mejores que he probado", sentencia de forma contundente.

Dónde merendar

Ultramarinos de Sieiro Quincemil

Al salir de entrenar en el Palacio de los Deportes, Bruno tiene una parada obligada en el Sieiro. Allí recoge un bocadillo, que le sirve para volver a coger energía tras pasar por el trabajo de los fisioterapeutas, que lo mantienen a tono para que Juan Copa pueda disponer de él.

Dónde cenar

El equipo de Rosmon Burger. Quincemil

Si los callos y los canelones del Culuca le hacían la boca agua, las hamburguesas de Rosmón Burger le ayudan a ir apagando el día con una fusión de sabor, textura y gusto. "Se me cae la baba", dice solo de pensar en la carta donde tiene dificultades para elegir, porque querría todas.

Dónde copear

Imagen del interior del local.

Para apagar el día en buena compañía, Bruno elige un sitio mítico de la ciudad y muy de hockey. Su ambiente le ha enganchado desde que lo pisó por primera vez.