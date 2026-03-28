El bar del barrio de A Coruña que cumple 10 años con los de siempre: "La gente tiene ganas de celebrarlo con nosotros"

Cuando las cosas se hacen bien, con humildad, esfuerzo y constancia, se nota. En A Coruña somos de buenas costumbres: bajar al bar, encontrarte con la gente de siempre, de igual a igual, y charlar de lo que sea, con una garimba en mano y el Dépor de fondo. Así, sin darte cuenta, hay bares que acaban colándose en tu rutina y terminan siendo como una segunda casa.

Así es el Buddha Coffee, un bar que lleva 10 años convirtiéndose en el sitio de referencia de todos los vecinos del barrio de Elviña. Una década de trabajo que ahora celebran por todo lo alto, con un fiestón junto a quienes han estado ahí desde el principio: los del desayuno a primera hora, los que esperan a la caña del mediodía con una buena tosta, y los que alargan las noches entre risas y cacharros.

"Es el primer aniversario que se celebra en plan salvaje"

Iria y Álex, propietarios de Buddha Coffe en el barrio de Elviña (A Coruña) Cedida

El Buddha Coffee celebra su décimo aniversario el próximo 11 de abril, y lo hace como mejor sabe: a lo grande. La cita será en el Bellini Rooftop, en una fiesta pensada para unas 250 personas y, como reconoce Álex, propietario del bar junto a Iria, "ya está todo agotado". No es para menos, porque la idea es juntar a toda esa gente que, de una forma u otra, ha formado parte del bar durante estos diez años de vida.

"No nos lo esperábamos", comenta. "Nos parecía una salvajada abrirlo al público de fuera, porque se nos iba a ir de las manos por completo". Por eso, la lista acabó quedándose en casa con los que están cada día, los que llevan años pasando por allí y los que han convertido al Buddha en una parada obligatoria a la que, poco a poco, se ha ido sumando más gente, también de fuera del barrio.

El plan arranca desde el mediodía y promete ir creciendo según pasen las horas. "Habrá una sesión vermut con dos actuaciones: la primera es José Brea, y después El Corta", explica Álex. Por la tarde se hará una barbacoa, y cuando llegue la noche, DJ Ponte, conocido por sus sesiones en el estadio de Riazor, se encargará de que la música siga hasta que cierren el local.

Para empezar con buen pie, la sesión vermut y las primeras cañas van a cuenta del bar, un detalle con quienes les han acompañado siempre, en un día entero de celebración con ese buen rollo y ese ambiente familiar que es marca de la casa.

Peña Buddha Quincemil

No es la primera vez que hacen un aniversario, pero sí el primero "en plan salvaje". En el bar festejaron el primer año, el segundo, el tercero... hasta que la pandemia del COVID interrumpió la tradición. Entonces prometieron que cuando llegara el décimo aniversario, "iba a ser sonado". Y todo apunta a que así será: "Yo no sé lo que va a pasar ese sábado...", comenta Álex entre risas.

Para Iria y Álex es tan especial ese día que hasta habrá gente de la otra punta del país que se traslade para celebrarlo. "Vienen 40 personas del sur, toda mi familia", cuenta él, que es de Almería.

Al final, todo nace de lo mismo: trabajo y constancia. "Esto lo monté con toda la ilusión del mundo de que fuera una referencia, y creo que poco a poco lo vamos consiguiendo, pero con la constancia que tenemos". Mañanas, tardes y noches trabajando, día a día, para ofrecer el mejor servicio. Y viendo la respuesta, parece claro que lo han conseguido. "La gente tiene ganas de celebrarlo con nosotros".

Sobre lo que pasará ese día, ni ellos lo tienen claro del todo. "Yo tengo planeadas algunas cosas, pero no sé lo que va a pasar". Lo que sí está asegurado es el buen ambiente: "Va a haber algunas sorpresas estilo Buddha", comenta.

La celebración empezará incluso antes. El viernes habrá un pequeño homenaje en el propio bar, "a las 00:00 horas cerramos y cada uno se va a su casa a descansar el cuerpo, pero la primera del día 11 la vamos a tomar aquí".

Y el domingo tras la fiesta, descanso obligado: "No estamos para trabajar después del aniversario", dice Álex entre risas a sabiendas de lo que se avecina en la fiesta que tienen preparada.

La segunda casa de muchos coruñeses

Interior del Buddha Coffe Quincemil

Lo cierto es que es difícil pasar por delante del Buddha y no verlo lleno de gente, ya sea dentro o en la terraza bajo los soportales. Una señal clara de que es un sitio en el que estar a gusto: donde tomarte algo sin dejarte un dineral, con su caña a 1,80 y el café a 1 euro, y donde te tratan como uno más desde el primer momento en que cruzas la puerta.

Así es el Buddha, un bar muy coruñés donde las banderas del Dépor y de otros equipos de la ciudad adornan el local, y en el que, si vas, seguro acabarás incluyéndolo en tu lista de mejores bares de A Coruña e incluso convirtiéndote en un habitual más.

Quién sabe qué sorpresas tendrán preparadas para su vigésimo aniversario.