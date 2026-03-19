Abre en A Coruña Laowai, un nuevo restaurante asiático con recetas adaptadas "al paladar gallego"

La próxima semana A Coruña sumará un nuevo restaurante a su mapa de locales con comida asiática. Eloy Contreras y Hugo Gallardo, responsables de Moshi Moshi, ultiman la apertura de Laowai en el número 19 de la calle de la Franja.

"Tendremos cocina asiática, no exactamente de fusión, pero sí adaptada al paladar gallego. Intentaremos dar más manga ancha a las recetas tradicionales para acercar los sabores", cuenta Contreras, que estará al frente de la cocina. Aquí se podrán degustar curry tailandés con carrilleras, gyozas cocidas en caldo de ternera o curry verde con langostinos, mejillón y bacalao.

El socio y cocinero cuenta que los platos "tienen toques de distintas partes de Asia. Hay platos chinos, tailandeses, filipinos, coreanos... Hay mucho picante y también no picante".

"Laowai" significa "extranjero" en chino

Estas recetas multiculturales están diseñadas por dos hosteleros que no son asiáticos, pero que cuentan con mucha experiencia en restaurantes de estos países. Como extranjeros, aportan su mirada a esta cocina y esto ha motivado también la elección del nombre del local: "Se llama Laowai porque significa extranjero en chino y quisimos llamarlo así porque somos extranjeros haciendo comida asiática. Como todo extranjero, le damos un giro, pero respetando las recetas".

El local, con unas ocho mesas dentro y cinco en terraza, está ya decorado con neones y objetos con referencias a las distintas culturas de los países asiáticos. La inspiración son los propios puestos callejeros que se pueden encontrar en Corea, China o Japón y que "no tienen ningún tipo de pretensión".

La carta además está pensada para probar un poco de todo y compartir. "La carta de entrantes es más extensa. No es una comida de primer o segundo plato, es como se suele comer en Asia. La intención es que la gente pida muchas cosas y comparta", explica Contreras, que sitúa el ticket medio en unos 20 euros por persona.

Laowai abrirá todos los días en horario de comida y cena. Durante la temporada de invierno, estará abierto de domingo a jueves de 13:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas, extendiendo el cierre una media hora los fines de semana.