Un local "con aura" del centro de A Coruña volverá a ser un bar de vinos tras años como tienda

La calle Feijóo de A Coruña tendrá esta semana una nueva apertura hostelera, que dará nueva vida a un local recordado por muchos. Se trata del bajo que hasta hace poco ocupaba Iberdrola, que volverá a servir vinos y cañas con la apertura de Barito este jueves.

Este local, situado entre el veterano Ribera & Cia y la tienda de moda Maje, acogió durante años varios proyectos hosteleros: antes de convertirse en 2016 en The Phone House, fue Cook, y antes, a principios de siglo, fue el bar Stone, llamado así en honor a la famosa banda de rock.

"Alma de bar de toda la vida"

Los impulsores del bar son una pareja de A Coruña que definen a Barito como "un bar moderno, pero con alma de bar de toda la vida". Se trata de una actualización del concepto de bar de toda la vida: de barrio, cercano, al que siempre vuelves. “Es un sitio pequeño donde venimos a hacer pocas cosas, pero bien hechas. Buen producto, buen ambiente y un lugar donde la gente pueda estar a gusto", comentan Amanda Marques y Jaime Bálgoma.

Barito ofrecerá una mezcla entre vinos selectos y una cerveza muy especial, y avisan que será para un público amante de la buena comida y bebida: “El vino tiene un papel muy importante en Barito. Es principalmente un bar de vino que también sirve cerveza, y una muy especial. Nos encanta descubrir cosas nuevas y compartirlas con nuestro público. Somos bastante sibaritas y nos gusta ofrecer producto que realmente nos gusta a nosotros.”

Con esta apertura la calle Feijóo y su vecina Picavia siguen consolidándose como los referentes de hostelería del ensanche coruñés. En Feijóo están locales de referencia como La Tienda de A Mundiña, Ribera & Cia o el Pato y en su calle paralela sitios como Amaranto, O Cabo o Mama Chicó. Barito resucita un local con historia para completar la oferta hostelera de la zona.