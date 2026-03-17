Ofrecido por:
Un local "con aura" del centro de A Coruña volverá a ser un bar de vinos tras años como tienda
"Barito" se inaugurará esta semana en la calle Feijóo en el bajo que deja Iberdrola, que durante años ocuparon locales como Cook o Stone
Puede interesarte: El primer restaurante de sushi de A Coruña: "Tuvimos que abrir con dos cartas: una japonesa y otra española"
La calle Feijóo de A Coruña tendrá esta semana una nueva apertura hostelera, que dará nueva vida a un local recordado por muchos. Se trata del bajo que hasta hace poco ocupaba Iberdrola, que volverá a servir vinos y cañas con la apertura de Barito este jueves.
Este local, situado entre el veterano Ribera & Cia y la tienda de moda Maje, acogió durante años varios proyectos hosteleros: antes de convertirse en 2016 en The Phone House, fue Cook, y antes, a principios de siglo, fue el bar Stone, llamado así en honor a la famosa banda de rock.
"Alma de bar de toda la vida"
Los impulsores del bar son una pareja de A Coruña que definen a Barito como "un bar moderno, pero con alma de bar de toda la vida". Se trata de una actualización del concepto de bar de toda la vida: de barrio, cercano, al que siempre vuelves. “Es un sitio pequeño donde venimos a hacer pocas cosas, pero bien hechas. Buen producto, buen ambiente y un lugar donde la gente pueda estar a gusto", comentan Amanda Marques y Jaime Bálgoma.
Barito ofrecerá una mezcla entre vinos selectos y una cerveza muy especial, y avisan que será para un público amante de la buena comida y bebida: “El vino tiene un papel muy importante en Barito. Es principalmente un bar de vino que también sirve cerveza, y una muy especial. Nos encanta descubrir cosas nuevas y compartirlas con nuestro público. Somos bastante sibaritas y nos gusta ofrecer producto que realmente nos gusta a nosotros.”
Con esta apertura la calle Feijóo y su vecina Picavia siguen consolidándose como los referentes de hostelería del ensanche coruñés. En Feijóo están locales de referencia como La Tienda de A Mundiña, Ribera & Cia o el Pato y en su calle paralela sitios como Amaranto, O Cabo o Mama Chicó. Barito resucita un local con historia para completar la oferta hostelera de la zona.