El restaurante de Lorbé, en Oleiros (A Coruña), en el que se cocinan más de 14 toneladas de mejillones al año

Jony y Lourdes, madre e hijo y propietarios del restaurante A Escola, lo tienen claro: “Aquí lo que más triunfa son los mejillones”. Lo dicen mientras a nuestra espalda pasa un camarero con una gigantesca bandeja de mejillones al vapor, que calculo rondará los 2 kilos. Todos capturados en las bateas que pueblan la ría, comprados en el puerto a poca distancia de este restaurante popular que, especialmente los fines de semana, está lleno hasta la bandera.

Los mejillones de A Escola se pueden pedir de dos maneras: por un lado, los clásicos al vapor, que se acompañan de un par de limones para quien quiera aderezarlos. La segunda forma y la especialidad del restaurante, es con salsa. Ante mi pregunta sobre los ingredientes de esta, Lourdes mira desconfiada y responde con un escueto “tomate, cebolla, chorizo… y más cosas que no se pueden decir”. Sea lo que fuese que contenga esta salsa misteriosa, lo cierto es que está muy sabrosa y encaja perfectamente con el sabor a mar de los mejillones de la Ría. Además, el gratinado le da un punto muy especial.

Pese a que no tienen un cálculo confirmado, Lourdes calcula a ojo la cantidad de mejillones que sirven al año, “si cada saco es de 40 kilos y compramos unos 5 sacos solamente los fines de semana, pues calcula”. Teniendo en cuenta los clientes que piden mejillones de lunes a viernes, los días festivos, las navidades… podemos decir, sin miedo a equivocarnos demasiado, que este pequeño restaurante cocinará entre 14 y 16 toneladas de mejillones al año. Es decir, el equivalente al peso de un autobús urbano completo, de los largos que ves cada día en la ciudad.

Mejillones de A Escola Jesús Sánchez

En A Escola hay vida más allá de los mejillones

Pero, además de mejillones, en A Escola hay otros platos que merece la pena probar y que Lourdes cocina con mucha mano y con oficio. Entre sus recetas, podemos destacar el pulpo, en su punto perfecto de cocción y servido de forma generosa (nada que ver con las raciones raquíticas de pulpo que últimamente encontramos en demasiados restaurantes), unas riquísimas almejas a la marinera o unas no menos sabrosas zamburiñas, que se preparan con ajo, perejil y aceite. También son especialistas en churrasco, que preparan de cerdo y de ternera y que sirven todos los viernes. ¿Y de postre? Os recomendamos la tarta de queso casera que Lourdes prepara con textura tipo flan.

En A Escola cuentan con menú del día, de martes a viernes por 13€, que suele incluir tres primeros y tres segundos muy variados que van desde raxo de pollo hasta arroz a la cubana, pasando por callos, pasta, caldos o ensaladas.

Los fines de semana, A Escola se transforma para recibir el grueso de la clientela, familias enteras o grupos de amigos que vienen al restaurante a darse un buen homenaje y a hartarse de mejillones y de las otras especialidades que Lourdes lleva toda la vida cocinando.

Un gran restaurante para celebrar los productos que nos regala la cercana Ría de Ares, con raciones generosas y ambiente familiar.