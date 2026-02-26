La fiebre por las hamburguesas continúa en A Coruña: abre un nuevo local en la calle Olmos

El número 15 de la calle Olmos sumará en las próximas semanas una nueva apertura gastronómica. La Oficina Burger, la hamburguesería propiedad de Gustavo Diéguez, abrirá un segundo local en la ciudad, esta vez en pleno centro.

La Oficina Burger, que ya cuenta con un local en Matogrande, prevé inaugurar su nuevo espacio en un plazo aproximado de tres semanas o un mes, dependiendo del avance de las obras. El nuevo establecimiento seguirá la misma línea que el local de Matogrande. “La carta es la misma, aunque será algo más reducida, con dos entrantes menos y tres hamburguesas menos”, señala.

Su propuesta combina sabores latinoamericanos con producto gallego en una carta donde destacan hamburguesas como la de pollo y la doble, dos de las más demandadas por su clientela. Entre los entrantes, los nachos, los fingers de pollo y la yuca frita se han consolidado como algunos de los imprescindibles.